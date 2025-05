A cantora Simony, de 48 anos, que está com um câncer no intestino em remissão há mais de um ano, mostra selfie no espelho ao retomar os treinos na academia

Nesta sexta-feira, 30, a cantora Simony, de 48 anos, veio, por meio de uma foto publicada em seu perfil no Instagram, fazer uma reflexão a respeito de seu retorno à academia . Em selfie tirada em frente ao espelho, ela classificou o momento como "emocionante". Isso porque ela está com um câncer no intestino em remissão há mais de um ano.

“Recomeçar não é simples. É sagrado. Voltar a treinar pode parecer algo comum para muitos. Mas, pra mim, é mais do que movimento: é milagre, é alegria, é vida. É o corpo dizendo 'estou aqui', mesmo depois de tudo. É a alma levantando a mão e dizendo 'ainda acredito'. Aos poucos, tudo vai voltando ao seu lugar", começou.

"Os músculos se lembram. O coração agradece. E eu, em silêncio, celebro cada passo, cada gota de suor, como quem reencontra um pedaço esquecido de si. Nem todos os dias são fáceis. Há os dias em que o corpo pesa, e a mente questiona. Mas também há os dias leves, onde a força reaparece, mesmo que discreta.", continuou.

E completou: "Sigo no meu tempo. Sem pressa. Sem cobrança. Por mim. Por nós. Por todos que, mesmo feridos, têm a coragem de recomeçar. Recomeçar dói. Mas também cura. E eu estou aqui, firme. Treinando, vivendo, recomeçando. Sempre."

Confira, abaixo, a publicação:

Câncer em remissão

Diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, Simony anunciou a remissão da doença em janeiro de 2023. Durante o processo, passou por quimioterapia e radioterapia, e seguirá com a imunoterapia nos próximos anos.

Há um mês ela deu mais detalhes sobre o tratamento:

"Hoje foi dia de consulta, de agendar os exames e receber as gotinhas da cura: a imunoterapia. A cada 21 dias, estou lá. Ainda não sei por quanto tempo, mas sigo com o coração cheio de gratidão. A Deus, ao meu médico, Dr. Fernando Maluf, à equipe linda que me acompanha com tanto carinho, e ao Hcor, que sempre me acolhe com tanto cuidado. Um dia de cada vez. Fé e ciência caminhando juntas. E que a cura chegue para você também. De coração", escreveu na época.

"'Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nEle confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido' (Salmos 91:1-7)", encerrou.

