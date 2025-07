Simony comenta ataques à filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus

A cantora Simony comentou sobre as mensagens de ódio que Vicky, filha de Ana Paula Siebert eRoberto Justus, tem recebido

A cantora Simony usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para comentar sobre as mensagens de ódio que Vicky, de cinco anos, filha da influenciadora Ana Paula Siebert e do empresário Roberto Justustem recebido desde que apareceu com uma bolsa de grife parecida com a da mãe em uma publicação.

Na publicação, a cantora saiu em defesa da pequena e criticou a atitude dos internautas. "Luxo agora é crime?", questionou a artista. "A polêmica da bolsa de grife da filha de Roberto Justus e a hipocrisia que ninguém quer falar. A internet surtou porque uma criança apareceu com uma bolsa da grife igual à da mãe. Sim, uma criança, filha de um dos empresários mais bem-sucedidos do país", continuou.

"Mas, pera aí... ela ganhou, comprou, sei lá. Isso não me interessa. O pai, um homem que trabalha, empreende, paga os seus impostos e conquistou seu patrimônio com mérito. Onde exatamente está o problema? No luxo? Ou no fato de que foi conquistado honestamente?", quis saber na sequência.

E continuou: "Tem gente que não suporta ver o sucesso dos outros, principalmente quando esse sucesso veio sem favores, sem esquema e sem roubo. Roubar dinheiro público virou 'estratégia'. Viver do próprio trabalho virou 'ostentação'. Está tudo de cabeça para baixo".

"Não é o luxo que incomoda. É a liberdade de quem não depende de ninguém. É o brilho de quem não deve nada a ninguém. A verdade é essa: o Brasil está doente". Na legenda da publicação, Simony adicionou: "Fica aqui meu amor, meu carinho para a família de Roberto Justus. Como já escrevi, te desejo muita saúde sei o que passou, te desejo muito sucesso. Que você possa dar muitos empregos como já faz e te desejo muito, muito, muito dinheiro, sim!".

O que aconteceu?

Tudo começou após a influenciadora digital compartilhar algumas fotos em que os três aparecem com looks combinando, nas cores azul e branco. Mas o que chamou a atenção foi a bolsa da menina, da Fendi, que pode ser encontrada em lojas online por R$ 14 mil.

As fotos e o valor do bolsa viralizou na internet, e dentre os diversos comentários, alguns incitavam a violência. Assim que descobriram os ataques, Ana Paula e Roberto Justus decidiram acionar sua equipe jurídica para tomar as providências. Veja o pronunciamento deles.

