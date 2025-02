Simone Mendes esgota ingressos de show em Lisboa e ganha dois Discos de Ouro

A cantora sertaneja Simone Mendes promove os novos singles da carreira em seu primeiro show em Lisboa, Portugal, nesta sexta-feira, 14

Nesta sexta-feira, 14, aantora sertaneja Simone Mendes realiza o seu primeiro show em Lisboa, Portugal, com os ingressos de sua apresentação esgotados . Além do sucesso de vendas a comprovação da força de seu trabalho entre os portugueses vem, ainda, após a artista receber no palco dois Discos de Ouro pelos singles Dois Fugitivos e Dois Tristes, cada um ultrapassando a marca de 1 milhão e 250 mil streams em Portugal.

A consagração de Simone em Portugal já havia começado no ano passado, quando Erro Gostoso também lhe rendeu um prêmio no país.

Confira, abaixo, trecho do momento:

As apresentações em 2025 marcam o retorno de Simone à Europa, após turnê esgotada no ano passado. Neste sábado, 15, Mendes segue para mais um show especial em Porto, cidade em Portugal.

Confira, abaixo, trecho do show em Lisboa publicado no perfil do Instagram de Simone:

Simone Mendes abre o jogo sobre os medos após o fim da dupla com Simaria

Recentemente, a cantora Simone Mendes compartilhou com o público como se sentiu após o fim da dupla sertaneja com sua irmã, Simaria. Em 2022, as irmãs anunciaram que não seriam mais parceiras de trabalho.

Em entrevista ao canal de André Piunti, Simone contou como foi o momento em que a decisão de acabar com a dupla musical foi tomada. “Robertão, que é meu empresário há 18 anos, no momento da soltura da nota, que a gente tinha decidido encerrar as atividades da dupla, ele estava comigo na minha casa e a gente ficou muito emocionado, choramos muito, porque é uma dor que parece a morte”, comentou. Confira!

