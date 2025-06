A cantora sertaneja Simone Mendes compartilha longo texto dedicado à avó, Ailza, de 92 anos; idosa criou ela e a irmã, Simaria, por cinco anos

Nesta quarta-feira, 18, a cantora sertaneja Simone Mendes emocionou os seguidores após vir, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, compartilhar uma carta aberta para a sua avó Ailza, de 92 anos, que criou ela e a sua irmã, Simaria, por cinco anos na infância . Na publicação, Simone publicou fotos abraçando e beijando Ailza, que vive na Bahia.

Leia a carta aberta na íntegra:

"Carta aberta para minha avó Ailza. Vó, com todo o carinho que mora dentro do meu coração quero te agradecer. Foram cinco anos em que você me criou com seu jeito de amar — anos que me marcaram profundamente. Você foi mais do que uma avó. Foi abraço que confortava, foi aquela voz firme que me ensinava o certo e o errado, mas sempre com ternura acordado a gente com seu toca fita ao som de Luís Gonzaga!

Te ver ali todos os dias, cuidando de mim e da minha irmã com aquele jeito único, é uma lembrança que guardo como um dos maiores presentes da vida. Vó, eu te amo com uma força que as palavras nem conseguem explicar direito E sou imensamente grata por tudo o que você fez por mim, por cada gesto, por cada gesto, por cada ensinamento que carrego até hoje. Que Deus te abençoe, te proteja e te recompense por tudo! Com amor sua neta Simone Mendes"

Confira, abaixo, a publicação:

Na seção de comentários, os fãs de Simone reagiram: "Que coisa linda esse amor de vocês! Que Deus proteja vocês sempre"; "Um amor tão puro!" e "Que amor, meu Deus", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Simone Mendes manda recado especial para a irmã

No dia 16 de junho Simaria Mendes completou 43 anos de vida e ganhou uma bela homenagem da irmã e ex-dupla, Simone Mendes. As duas anunciaram o fim da parceria nos palcos em agosto de 2022.

"Feliz aniversário, minha irmã amada! Hoje é o seu dia, e eu não poderia deixar de dizer o quanto você é especial pra mim. Você é mais do que irmã — é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias", iniciou. Veja!

