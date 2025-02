Simone Mendes descobre estrago após chuva de granizo: 'Prejuízo do tamanho do Brasil'

Após compartilhar que sua casa alagou por conta das fortes chuvas em São Paulo, a cantora Simone Mendes descobriu outro prejuízo

Após compartilhar que sua casa alagou por conta das fortes chuvas em São Paulo, a cantora Simone Mendes usou as redes sociais para compartilhar que descobriu outro prejuízo. Na manhã desta terça-feira, 11, a artista relatou que o rganizo também estragou seus carros que estavam na garagem.

"Turma, além do prejuízo da casa, que mostrei para vocês da chuva... estava caindo muito gelo, como vocês viram nos meus stories. Ninguém desceu para tirar os carros e colocar na garagem. Amassou tudo, todos os carros que estavam na garagem. Um prejuízo do tamanho do Brasil. Mas glória a Deus é só material, a gente corre atrás, trabalha e está tudo certo", lamentou ela.

Em seguida, a cantora mostrou os estragos nos automóveis. "Está vendo isso aí? Isso aqui são os amassados que o gelo fez nos carros aqui em casa. Consegue perceber? Não sei se vocês conseguem perceber. Olha isso. A frente do carro está toda amassada", filmou.

Simone mostra carros amassados após chuva (Reprodução/Instagram)

Na última segunda-feira, 10, Simone filmou a chuva da janela de sua mansão e mostrou a água entrando pela lâmpada. "Galera, está chovendo gelo! Estou vendo as pedras. Deus proteja o meu telhado. Que loucura! Galera, se liga como é que está o meu jardim, gelo, gelo e gelo. Parece que estou na neve. Nem precisei ir para a neve, ela veio para São Paulo e para o meu jardim. Estou chocada", disse.

Simone Mendes faz cirurgia no rosto e mostra a cicatriz

Recentemente, Simone Mendes passou por outra cirurgia plástica. Depois de revelar que operou as pernas para remover o excesso de pele, ela contou que também mexeu em um detalhe do rosto. Por meio dos stories, a artista mostrou uma cicatriz perto da raiz do cabelo na região da testa. Ela contou que fez um procedimento com corte na testa para puxar a pele em excesso na região das pálpebras. Leia mais!

