Atualidades / Descanso no Ceará

Simone Mendes 'salva' Nattan em alto-mar e manda recado a Rafa Kalimann

Durante seus dias de folga no Ceará, Simone Mendes ajudou Nattan no mar e brincou com Rafa Kalimann, que está grávida do cantor

Simone Mendes ajuda Nattan em alto-mar - Reprodução/Instagram