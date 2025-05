Simone Mendes abraça nova fase e confessa: 'Não sabia muito bem onde queria chegar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Simone Mendes fala sobre carreira solo e relembra mudanças ao longo dos anos

"Vivo o momento mais especial e lindo", é assim que Simone Mendes (40) define este período de sua trajetória. Ela está em carreira solo há quase três anos e segue colhendo os frutos do seu projeto ao vivo Cantando Sua História 2, gravado na Arena Amazônia. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora abraça fase de conquistas e confessa mudanças ao longo dos anos.

Atualmente, Simone Mendes é a única mulher a liderar o Top 10 do Spotify Brasil e também é a única artista solo feminina entre as dez mais ouvidas do país. A cantora celebra revela que torcia pelo sucesso de Cantando Sua História 2, mas que não sabia que seria tão rápido.

"A gente espera que todos os nossos trabalhos sejam sucesso, mas nessa rapidez e grandiosidade… me surpreendo positivamente a cada dia. Mas, tenho que confessar que sou apaixonada por este repertório e que, na minha opinião, é um dos melhores que gravamos", declara. Simone Mendes não poupa palavras: "Vivo o momento mais especial e lindo da minha carreira. Ao longo desses 3 anos de carreira muitas coisas aconteceram e me sinto muito realizada".

A INSEGURANÇA FICOU PARA TRÁS

Simone Mendes começou a carreira muito jovem e acumula mais de 25 anos de trajetória artística, ao que ela entrega as mudanãs ao longo deste período: "Comecei como uma menina, que era insegura e não sabia muito bem onde queria chegar. Hoje, sou uma mulher segura, focada e que ainda tem muitos sonhos e planos para o futuro. Sou feliz e grata por toda a minha trajetória".

Apesar de passar por diversos momentos na carreira, Simone Mendes é tida como uma das cantoras mais populares do Brasil e ela acredita que isso se deve muito pela identificação do público com suas canções.

"Eu sempre digo: 'Eu canto, o que vocês vivem. E, acredito que, por isso, este DVD faz tanto sucesso. Procuro cantar músicas que falem sobre o que as pessoas vivem, sentem… é sobre isso", finaliza a cantora Simone Mendes.

