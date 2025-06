Simaria Mendes surpreende Simone Mendes com presente inusitado: 'Eu amei'

A cantora Simone Mendes compartilhou com os fãs nesta terça-feira, 3, um presente inusitado que ganhou de sua irmã, a cantora Simaria Mendes

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar com os fãs um presente inusitado que ganhou de sua irmã, a cantora Simaria Mendes. No vídeo publicado nos stories, ela mostrou que foi surpreendida com um vestido de algodão com estampas de galinha.

“Cheguei aqui em casa e minha irmã falou assim para mim: 'comprei um presente para você'. Eu amei", contou ela. Em seguida, Simaria aparece segurando a peça. "É um vestido de galinha", contou. "Eu adorei, vou usar!", reagiu a sertaneja, com bom humor.

Por que Simone e Simaria encerraram a parceria?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

