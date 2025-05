Silvia Poppovic se despede do pai com homenagem emocionante: 'Nos deixou'

A apresentadora Silvia Poppovic informou que seu pai, Pedro Paulo Poppovic, faleceu no domingo, 18, aos 97 anos de idade

A apresentadora Silvia Poppovic usou as redes sociais para compartilhar com o público uma triste notícia envolvendo sua família. A comunicadora informou que seu pai, Pedro Paulo Poppovic, faleceu no domingo, 18, aos 97 anos de idade.

Em seu perfil oficial, Silvia publicou uma sequência de fotos de momentos especiais e divertidos ao lado do patriarca, incluindo reuniões em família, e aproveitou para se despedir do pai com uma homenagem emocionante. A causa da morte não foi revelada.

"Nessa linda manhã de outono, meu querido pai, Pedro Paulo Poppovic, nos deixou! Aos 97 anos, viveu uma vida plena, rodeado de livros, amigos e da família que o amava e admirava demais. Vai fazer muita falta, pai! Sou muito grata pelo privilégio de ter sido sua filha ", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores de Silvia Poppovic deixaram mensagens carinhosas à comunicadora, desejando muita força para passar por este momento delicado. "Força, Silvia! Sinto muito", disse a apresentadora Sonia Abrão. "Todo meu amor Sil", declarou Adriane Galisteu. "Meus sentimentos", escreveu Fátima Bernardes.

Silvia Poppovic divide fotos raras com a única filha

No dia 25 de janeiro, a apresentadora Silvia Poppovic completou 70 anos e decidiu celebrar a data com uma festa intimista em sua casa. A ocasião contou com amigos e familiares, entre eles, a filha única da veterana, a estudante de medicina Ana, de 24.

A jovem é filha de Silvia com o médico endocrinologista Marcello Bronstein, que morreu aos 78 anos, em 2022, após uma leucemia. Através das redes sociais, a jornalista demonstrou o seu amor pela primogênita por meio de uma série de registros.

"Nesses anos todos de vida, uma das maiores alegrias foi, certamente, a de ser mãe dessa moça! Ana Poppovic Bronstein. Além de linda, ela é gentil com todos; simpática, boa filha e, nesse final de ano, estará se formando em medicina, como o pai! Quanto orgulho! Um presente na minha vida! Te amo, filha!", escreveu na legenda da publicação; confira os registros de Silvia Poppovic com a herdeira!

