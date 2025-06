Silvia Poppovic posta fotos raras com a filha e se declara: 'Meu maior orgulho'

A apresentadora Silvia Poppovic compartilhou fotos com a filha, Ana Poppovic Bronstein, e escreveu uma bela declaração para a jovem

Silvia Poppovic chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 7, ao compartilhar duas fotos ao lado de sua filha, Ana Poppovic Bronstein.

Nas fotos postadas no feed, a herdeira da apresentadora, que se formará em medicina no fim do ano, aparece com um estetoscópio no pescoço e usando um jaleco. Já Silvia surgiu com um look todo verde. Na legenda, a famosa não escondeu a admiração que sente da jovem, fruto de seu relacionamento com o médico Marcello Bronstein, que morreu em 2022.

"Meu maior orgulho, minha filha querida, Ana, se forma médica, nesse final de ano. Estamos, desde já, emocionadas com esse momento tão sonhado. Conte comigo para o que precisar, filha! Estarei sempre aqui aplaudindo suas conquistas", escreveu ela na legenda.

Os internautas parabenizaram a filha de Silvia nos comentários. "Parabéns, Ana!!! Muitas vitórias e prosperidade pra você", disse uma seguidora. "Parabéns, que profissão linda. Deus a proteja com muito sucesso", falou outra. "Maravilhosa igual a mãe! Parabéns e sucesso na caminhada!!", comentou uma fã.

Confira:

Silvia Poppovic se despede do pai com homenagem emocionante

A apresentadora Silvia Poppovic usou as redes sociais para compartilhar com o público uma triste notícia envolvendo sua família. A comunicadora informou que seu pai, Pedro Paulo Poppovic, faleceu aos 97 anos de idade.

Em seu perfil oficial, Silvia publicou uma sequência de fotos de momentos especiais e divertidos ao lado do patriarca, incluindo reuniões em família, e aproveitou para se despedir do pai com uma homenagem emocionante. "Nessa linda manhã de outono, meu querido pai, Pedro Paulo Poppovic, nos deixou! Aos 97 anos, viveu uma vida plena, rodeado de livros, amigos e da família que o amava e admirava demais. Vai fazer muita falta, pai! Sou muito grata pelo privilégio de ter sido sua filha", escreveu a apresentadora. Veja a publicação!

