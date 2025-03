Silvia Grecco celebra Carnaval em ações de inclusão para deficientes; confira

Secretária municipal da Pessoa com Deficiência recebeu a Primeira-Dama da cidade de São Paulo nos projetos de acessibilidade

O Carnaval de São Paulo contou com uma ação de inclusão para pessoas com deficiência visual e auditiva. No último domingo (2), o Sambódromo do Anhembi contou com ações que permitiam que cegos e surdos acompanhassem os desfiles das escolas de samba e pudessem sentir a energia da folia. Na ocasião, Silvia Grecco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência, recebeu Regina Nunes, Primeira-Dama da cidade de São Paulo, para celebrar o projeto.

O local reservado para pessoas com deficiência no Espaço da Cidade, no Sambódromo, contou com dois recursos de acessibilidade comunicacional. O primeiro era a audiodescrição, feito para pessoas com deficiência visual e cegas. Nele, dois audiodescritores ficavam em uma cabine para descrever os desfiles aos deficientes. É como se eles fossem os olhos das pessoas, traduzindo as imagens em palavras, justamente como forma de inclusão.

O outro recurso foi dedicado aos surdos. O projeto Samba Com As Mãos, uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Liga SP, permitiu que os deficientes auditivos pudessem sentir a energia do Carnaval através de um telão. Isso porque um tradutor apresentava o samba enredo das escolas do Grupo Especial e Acesso I na Língua Brasileira de Sinais, as LIBRAS, e incluíam gestos e expressões faciais para que as pessoas sentissem as músicas. A ação também estava disponível nas redes sociais para quem estava em casa.