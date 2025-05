Silvia Abravanel diz como foi descobrir diagnóstico da filha: 'Abriu um buraco'

Ao contar como foi descobrir doença rara de sua primogênita, Silvia Abravanel diz como se sentiu na época e emociona com relato

A apresentadora Silvia Abravanel relembrou como foi descobrir que sua primeira filha, Luana, de 27 anos, sofre de uma doença rara, a galactosemia. Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, a famosa contou para Daniela Albuquerque como foi saber que a primogênita tem a síndrome.

Em uma parte da conversa, que vai ao ar nesta segunda-feira, 05, às 22h40, a herdeira de Silvio Santos falou que a menina está fazendo um tratamento com canabidiol, o que a ajudou muito. Além disso, a apresentadora do SBT compartilhou qual foi a sensação ao receber o diagnóstico.

“Ela toma canabidiol há três anos. Está muito bem, está mais falante”, disse a famosa, que também é mãe de Amanda, de 19 anos.

Durante a conversa, Silvia Abravanel relembrou a dificuldade em encontrar suporte médico necessário para Luana antes do diagnóstico: “Era mãe de primeira viagem e um médico conceituado, de um hospital conceituado, chegar e falar isso para mim: ‘O meu tempo com a sua filha acabou, a gente não quer mais cuidar dela’. Abriu um buraco embaixo dos meus pés” .

Como foi o casamento de Silvia Abravanel e Gustavo Moura?

A apresentadora Silvia Abravanel e o cantor Gustavo Moura realizaram o casamento civil na tarde sexta-feira, 25, em São Paulo. A celebração aconteceu em um cartório com a presença apenas de familiares e amigos mais próximos.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco sem alças e feito com rendas. O modelito se destacou pela elegância e romantismo. Por sua vez, o noivo usou um terno em tom de azul claro com camisa branca.

Silvia Abravanel e Gustavo Moura estão juntos desde 2022. Ela ouviu uma música da dupla sertaneja dele e começou a segui-lo nas redes sociais. Então, eles começaram a trocar mensagens e engataram um namoro.

O noivado aconteceu em uma festa de aniversário dela. Eles tinham marcado o casamento para outubro de 2024, mas adiaram após a morte do pai dela, o apresentador Silvio Santos. Com isso, eles deixaram a união para 2025. Veja as fotos aqui!