Significado do uso de roupas brancas no velório de Preta Gil

Amigos e familiares de Preta Gil escolheram roupas brancas para o velório da cantora, realizado nesta sexta-feira, 25; entenda

No velório de Preta Gil, realizado em 25 de julho de 2025 no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, amigos e familiares optaram por vestir roupas brancas como forma de homenagem à cantora e empresária. Essa escolha está profundamente ligada à tradição afro-brasileira, onde o branco é associado à paz, à espiritualidade e ao respeito às divindades como Oxalá e Iemanjá.

O uso do branco, portanto, reforça o tom de reverência e acolhimento no momento da despedida. Entre os presentes, o filho de Preta, Francisco Gil, chegou ao local acompanhado da namorada, Alane Dias, ambos vestindo roupas brancas.

Além disso, amigos próximos da cantora também usaram camisetas personalizadas com o rosto de Preta e a frase " Preta tudo. Amor sempre foi ação ", celebrando seu legado de amor e resistência.

Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Orun no Candomblé: A crença de Preta Gil sobre a vida após a morte

Preta Gil, filha de Oxum, orixá da beleza, do amor e da fertilidade, sempre expressou com orgulho sua religiosidade ligada ao Candomblé. Para ela, a morte não era um fim, mas uma transição para o Orun, o plano espiritual na cosmologia iorubá.

No Candomblé, a existência se divide entre o Àiyé (mundo material) e o Orun (dimensão espiritual), onde habitam Olorun, os orixás e os ancestrais. A morte é vista como um portal, e não como um fim absoluto, permitindo que o espírito retorne ao Orun e, em certos casos, reencarne.

Durante sua luta contra o câncer, Preta Gil manteve sua fé viva, buscando forças na espiritualidade. Em suas redes sociais, compartilhava momentos de devoção a Oxum e Nossa Senhora Aparecida, demonstrando como sua crença a sustentava nos momentos mais desafiadores.

Após seu falecimento, amigos e familiares, como seu filho Francisco Gil, mencionaram o Orun em suas homenagens, destacando a continuidade da jornada espiritual de Preta Gil.

A crença de Preta Gil no Orun reflete uma visão de espiritualidade que transcende a morte física, enfatizando a continuidade da existência e a conexão eterna com os ancestrais e os orixás. Essa perspectiva oferece conforto e compreensão sobre a vida após a morte, alinhando-se com os princípios do Candomblé e da tradição iorubá.

