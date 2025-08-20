Sheron Menezzes desabafa após morte do irmão aos 36 anos: 'Seguir'

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que faleceu aos 36 anos

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para fazer um novo desabafo sobre a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que faleceu aos 36 anos. Na publicação, ela agradeceu pelas inúmeras mensagens de apoio recebidas nesse momento de luto.

“Queria agradecer todas as mensagens que recebi... foi muito importante e esse carinho chegou até aqui, no meu coração. Ainda em Porto Alegre, desinchando essa carinha e recolhendo os caquinhos em família", iniciou ela.

"Vou voltar pra casa faltando um pedaço mas ‘inteira’ e fazendo a vida valer a pena, como meu irmão gostava... Vivendo!!!! Porque foi assim que ele levou a vida. Viveu vivendo. E muito!!!! Vai ser fácil? Claro que não, mas vou seguir”, complementou Sheron.

Story de Sheron Menezzes — Foto: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes lamentou a morte do irmão

A causa da morte não foi divulgada, mas Sheron Menezzes contou em outra publicação que estava com o irmão quando ele faleceu. "Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", desabafou a artista no começo do texto.

"Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre. Draiton Mancilha de Menezes. 24/05/1989 I 16/08/2025", finalizou.

