Sheila Mello surpreende ao revelar romance com Jacaré nos tempos de É o Tchan

Sheila Mello contou que viveu um affair com Jacaré na época do É o Tchan e revelou como a amizade entre eles foi essencial em sua trajetória

Sheila Mello surpreendeu os fãs ao revelar, pela primeira vez, que teve um relacionamento com Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, durante os anos em que os dois integraram o grupo É o Tchan. A declaração foi feita durante sua participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro.

A dançarina, que entrou para o grupo em 1998 após vencer um concurso realizado no Domingão do Faustão, contou que o romance foi discreto e durou pouco tempo. "É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou", revelou Sheila, que manteve o bom humor ao falar do passado.

Segundo ela, o caso nunca foi exposto publicamente, mas era conhecido entre os colegas de palco. O assunto veio à tona quando Sheila foi questionada sobre os bastidores do grupo e as relações entre os integrantes. "Eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento", completou, deixando claro que a amizade entre os dois sempre foi preservada com carinho e respeito.

Lição de humildade

Durante a entrevista, Sheila também relembrou um episódio em que Jacaré foi fundamental para ajudá-la a manter os pés no chão no auge da fama. Ela contou que, após um comportamento considerado arrogante com um segurança, foi repreendida por Jacaré de maneira bem-humorada, mas firme. "Ele virou pra mim e disse: 'O que é isso, Sinhá doida? Volta lá e pede desculpas'", disse aos risos.

A dançarina contou que seguiu o conselho do amigo e nunca mais esqueceu a lição. "Foi uma das maiores lições de humildade que já recebi. Ele teve um papel muito importante na minha trajetória, não só no palco, mas na vida."

Com bom humor e sinceridade, Sheila Mello emocionou o público ao abrir o coração sobre uma fase especial da vida, marcada por parceria, respeito e afeto.

