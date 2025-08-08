Sheila Mello revela algo inacreditável que ouviu de ex-affair

Sheila Mello surpreende ao contar como foi definida por um ex-affair durante uma troca de mensagens: ‘O problema'

A dançarina Sheila Mello surpreendeu ao revelar um episódio inacreditável que aconteceu em sua vida pessoal. Ela contou que recebeu uma crítica de um ex-affair sobre sua personalidade e ficou pensativa sobre o que ele disse. Então, ela decidiu compartilhar qual foi a sua conclusão.

Sheila contou que o ex-namorado a chamou de ‘fria’ e disse que ela queria ser o ‘homem da relação’. Porém, ela discordou e eles romperam a relação. "Eu vivi uma experiência e queria compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho gostado muito de ver como essas reflexões reverberam por aqui. Eu estava conhecendo uma pessoa e, nesse processo, ele veio com alguns desencontros, silêncios, palavras meio vazias de ação. E, no meio disso, eu recebi uma mensagem dizendo que 'eu queria ser o homem da relação e que eu era muito fria'", disse ela.

E completou seu pensamento: "Achei muito curioso. Primeiro porque eu sou uma leonina com ascendente e lua em peixes, intensidade e sensibilidade não me faltam. E, segundo, pelas relações que eu já vivi e tenho isso como uma experiência de vida. Mas essa fala me levou para pensar, eu fiz terapia, conversei com o chuveiro, aquele lugar sagrado onde a água escorre e a verdade aparece. E o que ficou muito claro para mim é que o problema não é que eu sou fria, como foi colocado. O problema é que eu não respondi ao papel que esperavam que eu assumisse, o da mulher compreensiva que acolhe tudo, que aceita pouco, desde que venha embrulhado em palavras doces. Mas eu não romantizo isso".

"Eu me posiciono, eu ponho um limite e quando a gente faz isso, tem quem confunda com frieza. Sheila, mas você está chorando as pitangas aqui? Não, não estou chorando as pitangas. Eu gostaria de mostrar justamente qual a minha búsola para entrar e sair de algumas relações. de algumas situações. E essa de respeitar os próprios limites é a minha bússola principal", concluiu.

Você sabia? Sheila Mello já ficou com Jacaré

Sheila Mello surpreendeu os fãs ao revelar, pela primeira vez, que teve um relacionamento com Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, durante os anos em que os dois integraram o grupo É o Tchan. A declaração foi feita durante sua participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro.

A dançarina, que entrou para o grupo em 1998 após vencer um concurso realizado no Domingão do Faustão, contou que o romance foi discreto e durou pouco tempo. "É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou", revelou Sheila, que manteve o bom humor ao falar do passado.

Segundo ela, o caso nunca foi exposto publicamente, mas era conhecido entre os colegas de palco. O assunto veio à tona quando Sheila foi questionada sobre os bastidores do grupo e as relações entre os integrantes. "Eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento", completou, deixando claro que a amizade entre os dois sempre foi preservada com carinho e respeito.

Durante a entrevista, Sheila também relembrou um episódio em que Jacaré foi fundamental para ajudá-la a manter os pés no chão no auge da fama. Ela contou que, após um comportamento considerado arrogante com um segurança, foi repreendida por Jacaré de maneira bem-humorada, mas firme. "Ele virou pra mim e disse: 'O que é isso, Sinhá doida? Volta lá e pede desculpas'", disse aos risos.

A dançarina contou que seguiu o conselho do amigo e nunca mais esqueceu a lição. "Foi uma das maiores lições de humildade que já recebi. Ele teve um papel muito importante na minha trajetória, não só no palco, mas na vida."

