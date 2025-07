Sheila Mello posa com a filha e impressiona com semelhança: 'Mini Sheila'

A ex-dançarina Sheila Mello compartilhou cliques com Brenda, de 12 anos, em passeio no parque; seguidores comentaram sobre semelhança

Sheila Mello movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao publicar uma sequência de fotos ao lado da filha Brenda, de 12 anos. As imagens foram feitas durante um passeio recente a um parque de diversões em Santa Catarina.

No Instagram, Sheila, de 46 anos, compartilhou o álbum com registros do fim de semana e celebrou o tempo em família: "Mais memórias sendo criadas e dessa vez a base de muita diversão e adrenalina", escreveu na legenda.

As fotos mostram mãe e filha sorridentes e aproveitando as atrações do local juntas. Rapidamente, o álbum chamou atenção dos seguidores da ex-dançarina.

Semelhança impressiona fãs nas redes sociais

Após a publicação, a semelhança entre Sheila e Brenda foi o que mais chamou a atenção dos internautas. Nos comentários, não faltaram comparações carinhosas.

"A mini Sheila está enorme e linda", elogiou uma seguidora. "A filha é linda igualzinho a mãe, parabéns", comentou outra. "Lindas, mãe e filha idênticas", destacou uma usuária. "A filha muito parecida com a mãe", concordou outro. Confira:

Internautas apontam semelhança entre Sheila Mello e sua filha - Reprodução/Instagram

Brenda é fruto do relacionamento de Sheila Mello com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Os dois foram casados por alguns anos e mantiveram uma relação amigável após a separação, priorizando o bem-estar da filha.

A ex-integrante do grupo É o Tchan costuma compartilhar momentos pessoais e familiares nas redes sociais. Recentemente, ela viralizou no Instagram ao publicar um vídeo de uma sessão de fotos.

"Acordei. Tenho 46 anos. Sou mãe de uma pré-adolescente incrível. Tenho três formações. Sou dona da Estar Bella. Já dancei para milhões e hoje danço por mim. Tenho buscado o que faz sentido de verdade. A vida é feita de escolhas, e hoje escolho a minha", escreveu na legenda. O vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações.

Confira mais fotos de Sheila Mello com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Leia também: Sheila Mello e Fernando Scherer se reúnem no aniversário da filha