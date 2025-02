Nos bastidores, Sheila Mello mostra look escolhido para o Domingão com Huck

A dançarina Sheila Mello, de 43 anos, posa usando um vestido composto por brilhos durante a gravação do programa Domingão com Huck, da Rede Globo

A dançarina Sheila Mello, de 43 anos, compartilhou uma série de fotos usando um dos looks que escolheu para participar do programa Domingão com Huck , apresentado por Luciano Huck, que será exibido neste domingo, 23, na TV Globo.

Na ocaisão, a loira apostou em um vestido repleto de brilho e sem alças. Nos bastidores, ela fez charme: "Pega essa produção aí, bebê! Domingo é dia de Batalha do Lip Sync no Domingão! E é claro que quero todo mundo assistindo comigo, porque foi muito divertido participar!", escreveu na legenda da publicação.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello impressiona ao exibir semelhaça com a filha

Recentemente, Sheila Mello impressionou os seguidores em suas redes sociais ao compartilhar uma montagem em que compara sua foto de criança com uma da filha, Brenda, de 11 anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Ao publicar a foto, a ex-dançarina do grupo É o Tchan confessou que muitas vezes acha a filha muito parecida com ela, então fez um jogo dos sete erros. "Tem momentos que acho a Brenda a cara do pai, mas, confesso que tem outros que ela é o copia e cola, então faremos o jogo dos 7 erros!", escreveu na legenda da publicação. Confira!

Leia também: Sheila Mello anuncia mudança para um apartamento menor: 'Grande desafio'