Shakira se declara para os brasileiros ao abrir turnê mundial no RJ

A cantora colombiana Shakira afirma, em português, que não esquece dos brasileiros jamais durante primeiro show da turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran

A cantora colombiana Shakira, de 48 anos, iniciou a sua nova turnê mundial nesta terça-feira, 11, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro . Além da cidade carioca, ela ainda se apresenta em São Paulo com a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour antes de iniciar a viagem pela América Latina, Europa e Estados Unidos.

Já no palco, a apresentação foi interrompida após Shakira ter problemas técnicos com seu fone de ouvido de retorno e contou com a ajuda da equipe para resolver o problema . "Voltar ao Brasil depois de sete anos, começar minha turnê aqui, é um reencontro", celebrou ao falar com o público.

"Brasil, você me abriu as suas portas quando eu era só uma criança. Não esqueço disso. Eu não esqueço de vocês jamais. Esse é o verdadeiro reencontro de uma lobinha com sua alcateia", disse em português.

"As quedas não são o fim, mas o começo do voo mais alto. E nós, as mulheres, depois de cada quedam, nos levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras. E, se queremos chorar, choramos, mas se não queremos chorar, faturamos. Bem-vindos à primeira noite da turnê As Mulheres Não Choram", completou.

E ainda ouviu, em coro da plateia, um 'ei, Piqué, vai tomar no c*', entoados pela multidão, referindo-se ao ex-marido da cantora, o jogador de futebol Gerard Piqué, que a traiu.

Setlist

Vencedora do Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum Pop Latino, por Las Mujeres Ya No Lloran, no último domingo, 2, Shakira colocou seus maiores sucessos dos seus 35 anos de carreira no setlist.

Canções como La Fuerte, Don't Brother, Las De La Intuición, Soltera, Ojos Así, Estoy Aquí, Piez Descalzos, She Wolf e Whenever, Wherever não faltaram. Assim como os feats Girl Like Me, Loca, Rabiosa, Chantaje, La Tortura, TQG e Waka Waka.

