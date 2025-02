Shakira é hospitalizada após shows no Brasil e cancela apresentação no Peru

Nas redes sociais, a cantora Shakira falou sobre sua internação e lamentou ter que cancelar o show que faria no Peru neste domingo (16)

Shakira, que recentemente realizou dois shows no Brasil, um no Rio e outro em São Paulo, usou as redes sociais para informar que cancelou a apresentação que faria neste domingo, 16, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, capital do país.

Na nota, a cantora de 48 anos explicou que foi hospitalizada devido a um quadro de problema abdominal. "Lamento informar que esta noite fui hospitalizada de forma emergencial por um quadro de problema abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos que me atenderam me disseram que não tenho condições de fazer show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano", lamentou.

"Espero que amanhã eu esteja melhor e que me deem alta quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês. Shakira", completou.

Personal de Shakira revela dieta e treino da cantora para manter boa forma

A cantora colombiana Shakira está na turnê mundial Las Mulheres Ya No Lloran com shows pelo Brasil no Rio de Janeiro e em São Paulo, que depois, seguirá para o Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México. Aos 48 anos, a musa segue esbanjando energia e boa forma em suas apresentações. E, para acabar com o mistério, a personal trainer de Shakira, Anna Kaiser, contou ao tabloide E! News, em 2017 e 2023, detalhes da alimentação e treino da famosa.

Anna contou que Shakira possui uma alimentação repleta de vegetais frescos, frutas que não geram picos rápidos de glicose no sangue e sopas. Ela também come proteínas em todas as refeições para manter a energia alta e construir massa magra. No café da manhã, a cantora se alimenta de ovos e um smoothie, e durante o dia e no jantar, inclui peixe, vegetais e uma salada variada de folhas. Saiba mais!

