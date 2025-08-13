Sertanejo Israel Novaes abre o jogo sobre crise no casamento com Laura Novaes: 'Estamos...'

O cantor Israel Novaes abriu o coração sobre seu casamento com a nutricionista Laura Novaes e contou que o relacionamento está passando por uma crise

O cantor Israel Novaes abriu o coração sobre seu casamento com a nutricionista Laura Novaes. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, divulgada nesta quarta-feira, 13, ele contou que o relacionamento está passando por uma fase delicada e que sua companheira teria ido passar um tempo na casa dos pais, no Ceará. No entanto, descartou que isso seja um término.

“Não estamos solteiros, estamos passando por um momento, eu e minha ex, ex não, esposa ainda, não posso chamar de ex, nós estamos dando um tempinho, porque esse processo tomou muito o nosso tempo”, r elatou.

Ainda segundo o cantor, a crise seria causada pela intensa agenda de shows e compromissos, e a esposa precisou de um tempo para “espairecer”. “Nada assim, só estamos respeitando o espaço, ela precisou passar um tempo com os pais dela no Ceará, porque não é fácil essa vida aqui em Goiânia, nós viajamos muito, nós fizemos 20 voos em 10 dias, então depois disso ai ela foi dar só uma espairecida, nada de termino", esclareceu.

Vale lembrar que Israel Novaes e Laura Porto Novaes subiram ao altar e trocaram alianças em uma cerimônia luxuosa em 2021. Conhecido pelos hits "Vem Ni Mim Dodge Ram", "Vai Entender" e "Ninguém Vai Sonhar", o cantor sertanejo decidiu assumir um compromisso sério e pediu a nutricionista em casamento em 2019.

Israel Novaes admitiu 'luta' para permanecer fiel à esposa

Durante sua participação no podcast 'Tem Base', o cantor sertanejo admitiu que ‘luta’ para se manter fiel. "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum em falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil”, confessou o artista. Leia mais!

