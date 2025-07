Sertanejo Felipe Alves, da dupla com Raphael, morre aos 24 anos

O cantor sertanejo Felipe Alves, que formava a dupla com Raphael, morreu nesta segunda-feira, 14, aos 24 anos em Araguaína, no Tocantins

O cantor sertanejo Felipe Alves, que formava a dupla com Raphael, morreu nesta segunda-feira, 14, aos 24 anos em Araguaína, no Tocantins. Ele estava internado em estado grave após cair da carroceria de uma caminhonete. A informação foi confirmada por meio de um comunicado compartilhado nas redes sociais da dupla.

"Hoje o dia não amanheceu como esperávamos… Era pra ser mais um capítulo de um projeto lindo, cheio de sonhos, coragem e música. Um projeto da dupla Felipe & RAPHAEL, que nasceu do coração e da amizade verdadeira, regado com talento, fé e muita vontade de vencer", iniciaram.

"Mas hoje, com o coração em pedaços, compartilhamos que o nosso querido Felipe não está mais entre nós. Ele partiu… partiu cedo demais… Agora está ao lado do Criador, no céu que ele tanto olhava com esperança, com sua alma leve e sua voz eternamente viva", escreveram em outro trecho.

"Felipe era mais do que um artista, era luz, era alegria, era coragem, era perseverança. Por onde passou, deixou sorrisos, deixou semente. Deus tem um propósito pra cada um, e o propósito dessa vez foi chamá-lo de volta", lamentaram.

O que aconteceu?

Ainda segundo as redes sociais da dupla, Felipe sofreu um traumatismo craniano após uma queda. Ele foi internado em estado grave e, apesar de todos os esforços da equipe multiprofissional, não resistiu e morreu na segunda-feira.

Nas redes sociais, Raphael Sousa lamentou a morte do amigo. "Sempre vou lembrar de você sorrindo, cantando, motivando e cuidando de todos à sua volta. Obrigado por acreditar no meu sonho e me incluir no seu! Sempre vou honrar seu nome e sempre vou fazer questão de falar quem foi realmente o Felipe. Obrigado por tudo", escreveu.

