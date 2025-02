Sergio Marone mostra reencontro especial com Manuela do Monte

Lembra deles? Casal em 'Malhação', os atores Sergio Marone e Manuela do Monte se reencontraram em teatro de SP: 'Lindo te ver'

Dia especial para os fãs da novela Malhação! O ator Sergio Marone dividiu com o público um registro de seu reencontro recente com Manuela do Monte, com quem trabalhou junto em 2003 e 2004 no extinto folhetim juvenil da TV Globo.

Na 10ª temporada, os dois protagonizaram o casal Luisa e Victor que, após muitas armações de Carla (Nathália Rodrigues), prima da mocinha, conseguiram finalmente ficar juntos. Agora, cerca de 22 anos após a novela, Sergio compartilhou com os fãs por meio das redes sociais uma foto ao lado da atriz.

Na ocasião, Manuela do Monte foi prestigiar a apresentação do colega de trabalho no espetáculo Padre Pinto, no teatro do Sesc Pompeia, em São Paulo. "Esse meu amigo continua o mesmo gato de 20 anos atrás (para não dizer 22 anos atrás). O tempo voa e eu amo ainda mais. Parabéns, moreno. É lindo te ver no palco", declarou a artista.

Encantados com o reencontro dos atores, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois famosos nos comentários da postagem. "Ah, Luisa e Victor! Um dos melhores casais de Malhação", declarou uma fã. "Que nostalgia! Luisa e Victor marcaram minha adolescência", disse outra. "Um dos meus casais favoritos de Malhação", falou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Marone (@sergiomarone)

Sergio Marone se desafia ao retratar religião e sexualidade nos palcos

Sergio Marone (43) se prepara para retornar aos palcos com o espetáculo Padre Pinto: a narrativa (re)inventada. Uma história que retrata temas como religião, intolerância religiosa, sexualidade, e preconceito. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta detalhes da peça e declara: "A cara do Brasil".

Na peça, Sergio Marone confessa sobre interpretar Don Camilo Ferrara, papel inspirado em um emissário do Vaticano que veio ao Brasil para dar um parecer sobre a permanência ou expulsão do religioso da igreja; confira o bate-papo completo com o ator!

Leia também: ‘O que está acontecendo com as novelas brasileiras?’, questiona Sergio Marone