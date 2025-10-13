Sergio Guizé responde se tem vontade de ser pai: ‘Cobrados desde o início’

Em entrevista à Revista CARAS, Sergio Guizé fala da vida ao lado da esposa, Bianca Bin, e responde se tem vontade de ser pai

No ar como Candinho, personagem principal de Êta Mundo Melhor, novela das 6, Sergio Guizé acumula sucessos na carreira. Além da vida profissional, ele contou, em entrevista à Revista CARAS, que vive um momento de plenitude: mais maduro, mais consciente e, acima de tudo, mais sensível à simplicidade da vida.

O ator, casado com a também atriz Bianca Bin, respondeu à pergunta que tantas pessoas fazem: se tem vontade de ser pai: “Queremos ter filhos, sim, e somos cobrados desde o início do nosso namoro. Mas sabemos que o melhor momento ainda está por vir”.

Por falar em Bianca… Sergio falou sobre o relacionamento com a atriz e esclareceu como eles conseguem ter momentos a dois, mesmo com rotinas tão corridas.

“Sempre tive o sonho de ter uma casa no campo. Quando me apaixonei pela Bianca, essa vontade ficou ainda mais forte. Procuramos respeitar o momento e o descanso de cada um. Eu adoro dividir minhas cenas com a Bianca, admiro o trabalho dela e temos bons projetos juntos”.

Transformações pessoais

Ao interpretar diferentes personagens diferentes ao longo dos anos, Sergio reconheceu que também passou por várias transformações pessoais.

“Eu estou bem diferente. Me sinto melhor fisicamente, emocionalmente, com mais bagagem artística, com mais conhecimento profissional e isso, com certeza, reflete no trabalho. Me sinto mais focado, estou aproveitando melhor todas as possibilidades e, ao mesmo tempo, economizando energia. Esse equilíbrio favorece a vida, é um jogo interessante”.

Atualmente, o ator interpreta Candinho, em Êta Mundo Melhor. Ele celebrou o reencontro com o personagem, já que a novela teve uma primeira versão, Êta Mundo Bom, em 2016.

“É como receber a visita de um primo querido do interior. Eu estava com saudade do seu humor, do seu carisma e, principalmente, do otimismo inabalável”, completou.

