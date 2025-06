'Ser feliz é um estado de teimosia': Nany People sobre saúde mental e amor

Para a CARAS Brasil, Nany People reflete sobre felicidade, saúde mental e amor; assista à entrevista completa

Prestes a completar 60 anos de vida e 50 de carreira, a atriz e humorista Nany People mostra que o tempo só contribuiu para ampliar sua forma única e otimista de encarar a vida. Em entrevista à CARAS, ela refletiu sobre como aprendeu a se reinventar ao longo das décadas e como mantém sua saúde mental fortalecida.

O que faz Nany se sentir tão bem consigo mesma?

Com sua fala leve, bem-humorada e afiada, Nany revelou que, mesmo diante das dores e perdas que o tempo traz, aprendeu a tirar o melhor de cada situação: 'Você tem que rir. Porque é isso. Você vai tendo baixa de amigos, sai de uma missa, por exemplo, um dia para a gente, sente dor no peito, acha que é gases, vai tomar luftal, morre na porta do hospital. Você perde um monte de gente assim e aí você se vê com sessenta anos, integrada, feliz", reflete.

"Eu não tive depressão, não tive. Você acha que eu não tenho crise de ansiedade? Tenho. Quando vejo um boy bonito, não posso negar, como qualquer pessoa. Mas enfim, não tive. Eu tenho a saúde mental muito boa, sou uma ótima companhia para mim mesma", declarou.

Com seu jeito direto e cheio de metáforas, ela ainda definiu sua filosofia de vida com uma frase marcante: "Ser feliz é um estado de teimosia", disse.

A atriz revelou que sempre encontra maneiras criativas de lidar com as dificuldades: "Se a vida me dá limão, eu faço limonada, faço caipirinha, mas eu transformo em outra coisa. Eu não engulo do jeito que querem que engula. Eu pego e faço a linha: 'aqui, não o violão'", brincou.

Nany rebateu a ideia de que o tempo limita os sonhos ou os afetos. Para ela, o novo é sempre bem-vindo: "'Ah, você não tem idade pra isso?' Isso é bobagem. Você tem que ter idade para fazer um curso, aprender uma língua, se envolver com um novo amor. Um amor te faz ver a vida de outra forma. Eu adoro me apaixonar, adoro. Sou apaixonada o tempo todo", diz a atriz.

