Recém-separados, Virginia e Zé Felipe dividem tarefas para cuidarem dos 3 filhos

Neste sábado, 7, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 27, surgiram em suas contas oficiais no Instagram mostrando como foi a manhã ao lado dos filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses . Recém-separados, os dois assumiram a divisão de tarefas para cuidarem das crianças.

Em story compartilhado por Virginia, a influencer disse que está acordada desde as 7 horas e que irá almoçar junto com as filhas. Na noite desta sexta-feira, 6, a empresária levou as meninas para o Disney On Ice, evento que acontece em São Paulo.

Já Zé Felipe, amanheceu na companhia do caçula, José Leonardo. Após mostrar uma série de registros ao lado do bebê, o cantor avisou aos seguidores que irá almoçar com ele.

Virginia Fonseca mostra rotina de cuidados com os filhos pic.twitter.com/l4Ms0ikJKc — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 7, 2025

Zé Felipe surge com José Leonardo pic.twitter.com/bSp1vfWk3L — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 7, 2025

Virginia surge com Maria Alice e Maria Flor pic.twitter.com/AbAsrhw0nO — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 7, 2025

Zé Felipe mudou de casa

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Juntos há cinco anos, eles afirmaram, em comunicado publicado nas redes sociais, que continuarão próximos para criar os filhos.

O cantor, inclusive, já se mudou da mansão onde morava com a família, vizinha à nova casa. Recentemente, o casal negou que a separação tenha sido por traição e que teria sido uma estratégia de marketing para alavancar as músicas de Zé ou a Wepink, marca de beleza de Virginia.

Na noite desta sexta-feira, 6, Virginia Fonseca causou tumulto ao sair do Disney On Ice, evento que acontece em São Paulo. Na ocasião, a famosa foi clicada com a primogênita, Maria Alice, de quatro anos, em seus braços, e cercada por seguranças que a blindaram durante o trajeto até o carro. Recém-separada do cantor Zé Felipe, de 27, ela evitou falar com a imprensa no local. Veja!

