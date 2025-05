Separação de Virginia, saúde de Preta Gil e diagnóstico do filho de Maíra Cardi marcam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Virginia, Preta Gil e Maíra Cardi; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana, confira!

A semana foi marcada por acontecimentos na vida de celebridades como Virginia Fonseca (26), Preta Gil (50) e Maíra Cardi (41). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais acontecimentos dos últimos sete dias da vida dos famosos e preparou um resumo; confira a seguir!

O domingo, 25, começou com a apresentadora Tata Werneck (41) sendo alvo de críticas na internet. A situação aconteceu após a humorista doar cestas básicas para o Retiro dos Artistas, a fim de apoiar o ator Marcos Oliveira (69), conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014). No mesmo dia, ela decidiu rebater os ataques que recebeu pela doação.

Já a segunda-feira, 26, foi marcada por atualizações no estado de saúde da cantora Preta Gil. Durante um evento, a esposa do cantor Gilberto Gil (82), Flora Gil (64) se emocionou ao falar sobre a enteada, que está nos Estados Unidos para tratar o câncer de intestino. A empresária afirmou, bastante emocionada, que a família tem se organizado para acompanhar Preta no país.

Leia também: Médica alerta para método contraceptivo de Virginia: 'Existem contraindicações'

A semana seguiu para terça-feira, 27, dia em que Virginia e Zé Felipe (27) anunciaram o fim de seu casamento de cinco anos. O término foi comunicado através de uma publicação conjunta nos perfis do Instagram do ex-casal, que assegurou que a amizade entre os dois permanece, em prol dos filhos, Maria Alice (4), Maria Flor (2), e José Leonardo, de 8 meses.

Já na quarta-feira, 28, Maíra Cardi chamou atenção ao falar pela primeira vez sobre o diagnóstico do filho, Lucas Cardi (24). O primogênito da influenciadora foi diagnosticado com hiperatividade e dislexia ainda na infância, e, em seu relato, ela explicou a decisão de não medicá-lo.

A quinta-feira, 29, seguiu com as atenções voltadas para o término de Virginia e Zé Felipe. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a vidente Chalize Grazik afirmou que a separação já estava prevista pelas cartas e contou o que o futuro reserva para os dois. Confira aqui!

Por fim, a sexta-feira, 30, continuou com a relação da influenciadora e do cantor em alta. Virginia voltou de Portugal, local em que estava acompanhando o ex-marido em seus shows, para celebrar o aniversário da primogênita, Maria Alice, sozinha. A famosa compartilhou registros do momento em seu perfil do Instagram, e se tornou assunto entre de fãs e internautas.

Leia mais em: Virginia Fonseca na Grande Rio, acusações de Rafael Cardoso e avanço de Fernando Fernandes agitam a semana

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: