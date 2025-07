Sensitiva prevê atentado e queda de Donald Trump: “Ele não termina o mandato”

Izadora Morais alerta para cenário dramático envolvendo o ex-presidente dos EUA, com ameaças de atentado, impeachment e crise global

A sensitiva Izadora Morais, conhecida por previsões que repercutem entre celebridades e figuras da política, voltou a chamar atenção ao fazer uma revelação alarmante sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ela, um novo atentado está prestes a acontecer e pode ser decisivo para o futuro político de Trump, que, de acordo com a vidente, não completará seu atual mandato.

A previsão chega em um momento em que Trump está novamente no centro de polêmicas internacionais, especialmente após seu envolvimento direto na escalada de tensões entre Israel e Irã. Para Izadora, esse protagonismo pode custar caro. Ela afirma que "será um livramento", lembrando que antecipou o último ataque a Trump com seis horas de antecedência — uma precisão que aumentou sua visibilidade nas redes sociais e bastidores da política.

Desta vez, porém, o cenário é ainda mais grave. A sensitiva garante que Trump será deposto — ou até assassinado. “Ele não vai cumprir o mandato. Vai ser deposto... ou assassinado. Essa é a realidade. Ele está escalando o ódio contra ele mesmo”, afirmou com contundência.

Além da ameaça pessoal, Izadora vê um futuro político conturbado para os Estados Unidos, com possíveis alianças polêmicas entre Trump e países europeus. Segundo ela, isso desencadeará uma nova crise econômica de proporções globais, com impactos diretos também no Brasil. “Veremos o dólar disparar acima de R$ 7. Os preços vão explodir. Vai ser uma crise global, tumultos, guerras, e uma instabilidade sem precedentes”, completou.

As declarações de Izadora têm gerado reações intensas: entre os apoiadores de Trump, preocupação; entre os opositores, expectativa. A previsão reacende o debate sobre a instabilidade geopolítica e a influência do ex-presidente em um mundo já marcado por divisões e incertezas.

