Sensitiva fala sobre a alma de Paulo Gustavo: ‘Está em cura’

Sensitiva Michelle Castro, a Dona do Destino, faz revelação ao receber mensagem sobre o estado espiritual do humorista Paulo Gustavo

O humorista Paulo Gustavo faleceu há 3 anos em decorrência de complicações da Covid-19. Na época, a morte dele causou grande comoção no Brasil em plena pandemia. Agora, a sensitiva Michelle Castro, conhecida como Dona do Destino, falou sobre a presença dele no plano espiritual.

A sensitiva disse que recebeu mensagens do plano espiritual sobre o atual estado da alma dele. Ela afirmou que ele está em um processo de cura e acolhimento. “Foi encaminhado à egrégias de cura para reparos e alinhamentos após desencarnar. Embora tenha vivido momentos angustiantes e de intenso sofrimento, hoje se encontra em tratamento espiritual”, afirmou ela.

Além disso, ela afirmou que ele terá uma missão espiritual no futuro. “Ele está aos cuidados espirituais de mentores e guias para que ele seja preparado com o objetivo de fazer futuramente trabalhos espirituais envolvendo crianças”, declarou.

Então, Castro comentou que ele ainda estaria ligado ao plano físico. “Ele ainda está muito conectado a coisas materiais e ainda existe uma dor em relação aos entes queridos, principalmente os que eram mais próximos”, contou ela, e completou: “Ele é muito lembrado e muito chamado por algumas pessoas próximas e isso dificulta muito o processo de desligamento do plano terreno, embora já haja uma melhor compreensão e aceitação por parte dele em relação a seu desencarne”.

O anúncio da morte de Paulo Gustavo

O humorista Paulo Gustavo foi internado no 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro com sintomas de Covid-19. Fez diversos tratamentos, chegou a apresentar melhoras, mas não resistiu. Sua morte foi confirmada pela família na noite de 4 de maio de 2021.

O último boletim médico diz: "Às 21:12h desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento."

