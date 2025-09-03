CARAS Brasil
  Semelhança em fotos de Virginia e Vini Jr desperta a curiosidade dos fãs
Atualidades / Redes sociais

Semelhança em fotos de Virginia e Vini Jr desperta a curiosidade dos fãs

Juntos? Internautas vão à loucura ao perceberem semelhança nas fotos de Virginia Fonseca e Vini Jr durante passeio de barco na Espanha

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 14h17 - Atualizado às 14h45

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Os rumores envolvendo a influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr foram aquecidos nesta quarta-feira, 3, por causa de uma semelhança entre os posts dos dois. Nesta quarta-feira, 3, eles apareceram no litoral da Espanha e deixara os fãs agitados por causa de um detalhe.

Virginia foi para um passeio de barco com seus amigos na eurotrip e mostrou alguns detalhes da embarcação nos stories do Instagram enquanto dançava e se divertia. Por sua vez, Vini compartilhou uma selfie dentro de um barco para os melhores amigos do Instagram. No entanto, eles não revelaram se estão juntos no mesmo barco ou não.

Então, os fãs repararam em um detalhe semelhante nos posts de Virginia e Vini: um acessório do barco no topo das duas fotos, que poderia demonstrar que eles estavam no mesmo lugar. Porém, eles não se pronunciaram.

De acordo com o Portal Leo Dias, Virginia e Vini esitano aproveitando o dia juntos em um iate e estão tentando manter a discrição da aproximação entre eles.

Vale lembrar que Virginia não assume um relacionamento desde que se separou de Zé Felipe em maio deste ano.

Compare as fotos de Virginia e Vini Jr:

Os amigos que foram viajar com Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o início do mês de setembro para fazer uma eurotrip só com os amigos. Ela deixou seus 3 filhos sob os cuidados das avós em Goiânia, Goiás, e embarcou rumo a Madrid, na Espanha, com alguns amigos fiéis em um jatinho particular luxuoso.

Virginia viajou na companhia de Hebert Gomes, Rafa Uccmann, Nikolas Miguel, Duda Freire e Lucas Guedez. Saiba quem é quem na viagem:

Hebert Gomes é o braço direito de Virginia. Os dois são amigos há muitos anos e ele trabalha como assessor dela. Ele a acompanha em compromissos profissionais e até já morou na mansão dela antes de comprar seu próprio apartamento. Inclusive, ele é padrinho de José Leonardo, filho caçula dela.

Rafa Uccmann é influenciadora digital, com mais de 11 milhões de seguidores. Ela costuma compartilhar conteúdo sobre sua rotina e viagens. Ela é amiga de Virginia há alguns anos e sempre participar de momentos de celebração ao lado da influencer.

Nikolas Miguel é o cabeleireiro de Virginia. Ele cuida dos fios da estrela durante viagens e momentos especiais. Tanto que, na viagem, ele é o responsável por deixá-la impecável para os passeios e jantares especiais.

Duda Freire também é influenciadora digital e é muito próxima de Virginia desde que ela se separou de Zé Felipe. As duas já foram vistas juntas em várias situações nos últimos meses. Tanto que a proximidade delas chegou a levantar suspeitas de um suposto affair, mas nada foi concretizado.

Por fim, Lucas Guedez também é influenciador digital e é um grande amigo de Virginia. Ele trabalha com ela no programa Sabadou, do SBT, e é um dos tios favoritos dos filhos da amiga. Sempre que está na mansão dela, ele está rodeado pelas crianças para brincar com elas e se divertir.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

VirginiaVirginia Fonsecavini jr
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

