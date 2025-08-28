CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Semelhança de Kelly Key com a mãe e a filha surpreende os fãs: 'Chocada'
Atualidades / Família

Semelhança de Kelly Key com a mãe e a filha surpreende os fãs: 'Chocada'

Kelly Key chamou atenção dos seus seguidores ao postar em sua rede social uma foto ao lado da filha, Suzanna Freitas, e da mãe, Beth Mota

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 14h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Kelly Key
Kelly Key - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e apresentadora Kelly Key chamou atenção dos seus seguidores nesta quinta-feira, 28, ao postar em sua rede social uma foto ao lado da filha, Suzanna Freitas, e da mãe, Beth Mota. Atualmente morando em Angola, a artista está no Rio de Janeiro para passar um tempo com a família e aproveitou a visita para registrar o momento entre as três gerações.

Na selfie compartilhada, Kelly Key exaltou a força feminina e a união entre mães e filhas: "As três gerações que me lembram, todos os dias, que quando mulheres se unem o mundo fica pequeno diante da nossa grandeza. Somos um clã, um legado de força, de amor e de coragem. Aqui está a prova viva de que cada geração fortalece a outra, e que juntas somos inspiração para seguir em frente", escreveu.

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram elogios. "Você na adolescência, você agora e você daqui uns anos", brincou uma. "A geração que me lembra que algumas pessoas dormem no formol... Lindas", comentou outra. "Chocada, quanta beleza, e que geração", comentou outra.

Kelly Key posou com a mãe a filha — Foto: Reprodução/ Instagram
Kelly Key posou com a mãe a filha — Foto: Reprodução/ Instagram

Suzanna Freitas já falou sobre a semelhança com a mãe

Apesar de se divertir com os comentários de que são parecidas, Suzanna disse em recente entrevista À CARAS Brasil que não percebe a similaridade. "Apesar de eu não perceber essa grande semelhança que as pessoas acham, provavelmente porque eu acostumei, sempre recebi muitos comentários a respeito da nossa semelhança física em todas as minhas redes e ao vivo", contou.

Suzanna disse que já chegou a ser confundida com a mãe em restaurantes e viagens, e que muitas vezes pessoas perguntam se elas não são irmãs. E  isso se tornou ainda mais presente após sua participação no quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, em que apareceu com o figurino da cantora para dublar o sucesso Cachorrinho. "Agora estão falando mais do que nunca, acho muito legal", acrescentou.

Trajetória de Kelly Key

Kelly de Almeida Afonso Freitas, mais conhecida como Kelly Key, nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desde cedo revelou interesse pelo universo artístico. Formada em Artes Cênicas pelo Teatro O Tablado, sonhava em ser apresentadora, mas acabou descobrindo na música sua verdadeira paixão. Em 2001, conquistou seu primeiro grande sucesso com a canção Escondido, mas foi com Baba que se consagrou como um dos maiores fenômenos musicais da época.

Aos 17 anos, ela engravidou de sua primeira filha, Suzanna Freitas, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino. O relacionamento com o cantorchegou ao fim pouco tempo depois do nascimento da filha.

Ao longo dos anos, Kelly Key expandiu sua atuação para além da música. Apresentou programas de televisão, participou de filmes e investiu em projetos voltados para o mundo fitness. Com o canal Baba Baby, no YouTube, passou a compartilhar sua rotina saudável e dicas de bem-estar, conquistando uma nova base de fãs. 

Em fevereiro, ela completou 23 anos de relacionamento com o marido, o empresário angolano Mico Freitas, e compartilhou uma linda declaração de amor. Nos registros feitos em Mussulo, Luanda, Angola, os dois aparecem usando trajes de banho. "Meu eterno namorado! 23 anos comemorando juntos", escreveu a artista na legenda.

Na legenda da publicação, Mico respondeu: "Estou de cuecas te procurando pela casa, para comemorarmos o dia de hoje! Te amo sempre", brincou. Em outra publicação, Kelly Key mostrou que ganhou flores do companheiro. Vale lembrar que ela também é mãe de dois meninos, que são frutos do casamento atual, Vitor Freitas, de 20 anos, e Arthur, de oito.

Leia também: Kelly Key celebra nova rotina após mudança para Angola

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

kelly keySuzanna Freitas
Kelly Key Kelly Key  

Leia também

Luxo

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo fica hospedada em mesmo quarto que Odete Roitman

Família!

Solange Couto posta foto com os netos - Foto: Reprodução/Instagram

Solange Couto encanta ao postar foto rara com os netos: 'Um tempo especial'

Romance

Maytê Piragibe com o namorado, Leonardo Balthazar - Foto: Reprodução / Instagram

Maytê Piragibe abre álbum de fotos ao lado do namorado: 'Meu sereio'

Vida pessoal

Fernanda Torres e Andrucha Waddington - Foto: Reprodução / Instagram / e Tomzé Fonseca / Agnews

Fernanda Torres revela conflito que a levou a morar em casa separada do marido

Desabafo

Emilie Kiser e família - Foto: Reprodução/Instagram

Tiktoker fala pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de 3 anos

Amizade

Virginia Fonseca e vovô Cirto - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia percorre quilômetros para cumprir promessa feita a fã de 81 anos: 'Dívida'

Últimas notícias

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B'Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
Zé FelipeZé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
Queda de cabelos: 7 produtos para combater a condição7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
Duda NagleDuda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
A atriz Fabiula NascimentoFabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
Silvio SantosViúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
Kaká Diniz e Simone MendesMarido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade