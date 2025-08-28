Semelhança de Kelly Key com a mãe e a filha surpreende os fãs: 'Chocada'

Kelly Key chamou atenção dos seus seguidores ao postar em sua rede social uma foto ao lado da filha, Suzanna Freitas, e da mãe, Beth Mota

A cantora e apresentadora Kelly Key chamou atenção dos seus seguidores nesta quinta-feira, 28, ao postar em sua rede social uma foto ao lado da filha, Suzanna Freitas, e da mãe, Beth Mota. Atualmente morando em Angola, a artista está no Rio de Janeiro para passar um tempo com a família e aproveitou a visita para registrar o momento entre as três gerações.

Na selfie compartilhada, Kelly Key exaltou a força feminina e a união entre mães e filhas: "As três gerações que me lembram, todos os dias, que quando mulheres se unem o mundo fica pequeno diante da nossa grandeza. Somos um clã, um legado de força, de amor e de coragem. Aqui está a prova viva de que cada geração fortalece a outra, e que juntas somos inspiração para seguir em frente", escreveu.

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram elogios. "Você na adolescência, você agora e você daqui uns anos", brincou uma. "A geração que me lembra que algumas pessoas dormem no formol... Lindas", comentou outra. "Chocada, quanta beleza, e que geração", comentou outra.

Kelly Key posou com a mãe a filha — Foto: Reprodução/ Instagram

Suzanna Freitas já falou sobre a semelhança com a mãe

Apesar de se divertir com os comentários de que são parecidas, Suzanna disse em recente entrevista À CARAS Brasil que não percebe a similaridade. "Apesar de eu não perceber essa grande semelhança que as pessoas acham, provavelmente porque eu acostumei, sempre recebi muitos comentários a respeito da nossa semelhança física em todas as minhas redes e ao vivo", contou.

Suzanna disse que já chegou a ser confundida com a mãe em restaurantes e viagens, e que muitas vezes pessoas perguntam se elas não são irmãs. E isso se tornou ainda mais presente após sua participação no quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, em que apareceu com o figurino da cantora para dublar o sucesso Cachorrinho. "Agora estão falando mais do que nunca, acho muito legal", acrescentou.

Trajetória de Kelly Key

Kelly de Almeida Afonso Freitas, mais conhecida como Kelly Key, nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desde cedo revelou interesse pelo universo artístico. Formada em Artes Cênicas pelo Teatro O Tablado, sonhava em ser apresentadora, mas acabou descobrindo na música sua verdadeira paixão. Em 2001, conquistou seu primeiro grande sucesso com a canção Escondido, mas foi com Baba que se consagrou como um dos maiores fenômenos musicais da época.

Aos 17 anos, ela engravidou de sua primeira filha, Suzanna Freitas, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino. O relacionamento com o cantorchegou ao fim pouco tempo depois do nascimento da filha.

Ao longo dos anos, Kelly Key expandiu sua atuação para além da música. Apresentou programas de televisão, participou de filmes e investiu em projetos voltados para o mundo fitness. Com o canal Baba Baby, no YouTube, passou a compartilhar sua rotina saudável e dicas de bem-estar, conquistando uma nova base de fãs.

Em fevereiro, ela completou 23 anos de relacionamento com o marido, o empresário angolano Mico Freitas, e compartilhou uma linda declaração de amor. Nos registros feitos em Mussulo, Luanda, Angola, os dois aparecem usando trajes de banho. "Meu eterno namorado! 23 anos comemorando juntos", escreveu a artista na legenda.

Na legenda da publicação, Mico respondeu: "Estou de cuecas te procurando pela casa, para comemorarmos o dia de hoje! Te amo sempre", brincou. Em outra publicação, Kelly Key mostrou que ganhou flores do companheiro. Vale lembrar que ela também é mãe de dois meninos, que são frutos do casamento atual, Vitor Freitas, de 20 anos, e Arthur, de oito.

