Sem Zé Felipe, Virginia tem noite de insônia e posta reflexão: 'Um plano'

Sem a companhia de Zé Felipe, Virginia tem noite acordada e compartilha reflexão religiosa sobre não conseguir dormir; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais uma noite sem Zé Felipe. Na madrugada desta segunda-feira, 02, a empresária postou que eram mais de duas horas da manhã e não tinha conseguido dormir.

Com insônia, a influencer postou uma reflexão religiosa falando sobre ser acordada por deus. Após anos acostumada a publicar o seu conhecido "fomos" ao lado do ex-marido, ela surgiu sozinha em sua mansão em Goiânia.

"Enquanto Deus ainda te acordar, Ele tem um plano para você", repostou a frase em seus stories. Enquanto ela fez isso, Zé Felipe também publicou uma reflexão religiosa antes de dormir na casa de seus pais.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca fez uma surpresa no aniversário de Maria Alice. Horas antes da data especial da primogênita, ela chegou ao Brasil e postou fotos sendo buscada no aeroporto pelas filhas. O ex-marido chegou ao país apenas neste domingo, 01.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.