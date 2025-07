Sem Virginia, Zé Felipe mostra os filhos curtindo a Fazenda Talismã

Separado de Virginia Fonseca, Zé Felipe mostra viagem com os três filhos para a Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo e Poliana Rocha; veja

O cantor Zé Felipe está fazendo mais uma viagem com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após ter ido para a Bahia com o trio, o famoso está com os herdeiros na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo e Poliana Rocha.

Nesta quarta-feira, 09, o artista fez um álbum em sua rede social exibindo os registros fofíssimos das crianças no local e encantou seus seguidores. Sem Virginia Fonseca, após assinar o divórcio na justiça, Zé Felipe apareceu curtindo com os pequenos.

"Dia com eles na fazenda", contou o cantor ao mostrar os filhos brincando com os bichinhos e aproveitando a natureza do lugar. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques. "Lindos", disseram. "Foi maravilhoso receber vocês... amo muito", falou Poliana Rocha.

Enquanto Zé Felipe está com as crianças na fazenda, Virginia Fonseca está em Governador Valadares, em Minas Gerais, com as amigas e até Monyque Isabella, irmã do ex-marido. Por estar muito próxima de uma amiga, a famosa foi alvo de boatos de estar vivendo um affair com Duda Freire.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Esposa de Pedro Leonardo fala sobre a filha estar viajando com Zé Felipe

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, compartilhou a preocupação que estava ao ver a filha mais nova, Maria Vitória, de sete anos, viajar sem ela. A menina está curtindo uma estadia com o tio, o cantor Zé Felipe, e os primos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, na Bahia.

Nesta terça-feira, 01, a arquiteta de formação postou uma foto da herdeira se divertindo por lá e contou que estava bastante preocupada. Inclusive, a loira comentou que durante à noite ficou pensando que ela poderia estar chorando por não ter os pais por perto. Porém, não foi nada disso que aconteceu. Saiba mais aqui!