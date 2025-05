Selton Mello faz reflexão após três anos sem fumar: 'Vitória bem grande'

Em suas redes sociais, o ator Selton Mello fez uma longa e importante reflexão, e celebrou o fato de estar há três anos sem fumar

Neste sábado, 10, Selton Mello fez uma longa reflexão em suas redes sociais e celebrou o fato de estar há três anos sem fumar. "Três anos longe do cigarro. Uma vitória pessoal bem grande e falo publicamente porque pode inspirar alguém. Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Sentia um cansaço que não passava. Compreendi que o cigarro estava sugando meu fôlego, comendo minha energia. Era o fim dele na minha vida. Não troquei por vape, não usei adesivo. Decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Espiritualmente aquilo não me pertencia mais", começou ele.

Em seguida, o ator relembrou que o começo foi bastante difícil. "O início foi muito difícil, desesperador, muita ansiedade, fissura, mas não impossível. Passei a comer bem mais, engordei bastante, mas sabia que depois eu equalizava isso, tudo valia a pena. Demorei seis meses para tomar algum drink, muito medo de uma recaída. Um dia testei um vinho com os amigos, e deu certo, zero vontade de fumar. Café, eu demorei mais de um ano para tomar de novo, medo enorme de associar. Hoje tomo café tranquilamente".

O famoso ainda afirmou que o cheiro ruim do cigarro o ajudou a parar. "Sabe o que mais me ajudou nos primeiros meses do processo? A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te impactar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado. Eu entro em um carro hoje e sei se o motorista é fumante porque tudo fica tomado. Chego no andar de um prédio e sei qual vizinho fuma, a coisa fica no ar, muito bizarro. O cigarro ajudava a passar o tempo, esperando para entrar em cena nas filmagens, troquei isso por procurar coisas divertidas na internet".

Por fim, Selton confessou que sentia prazer ao fumar, mas que o cuidado com sua saúde falou mais alto. "Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi de fato o cheiro. A fedentina me ajudou na missão de largar. Doido, né? Foram 25 anos de um casamento fedido.

Ah! Fedido e feliz! Sim, porque dava um baita prazer. Hmm café e cigarrinho… drink e cigarrinho…telefone e cigarrinho… O desgraçado é tão sorrateiro fedidinho do mal que não me espantaria se voltasse a fumar amanhã!! Entendeu? Máximo respeito. Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há três anos. E me sinto bem melhor. Acredite: é possível", finalizou.

Homenagem

Danton Mello usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Recentemente, Selton Mello, seu irmão mais velho, completou 52 anos de vida e ele fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator recordou uma foto em que ele e o irmão aparecem crianças e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia dele! Da minha grande referência!!! Quem tem irmão mais velho sabe o que estou falando…Vamos deixar aqui muitas mensagens de parabéns e carinho para esse meu amado irmão!? 5.2 e eu ao lado dele desde pequenininho!!! Te desejo muita saúde e só boas energias!!! Feliz aniversário. Te amo, meu irmão!!!", escreveu Danton na legenda da publicação.

Selton agradeceu o carinho do irmão caçula nos comentários. "Valeu, Dom!! As carinhas iguais", disse o aniversariante.

