Segredo sobre a saúde mental de Gracyanne Barbosa vem à tona

Colunista revela segredo de Gracyanne Barbosa sobre sua saúde mental após o BBB 25. Saiba o que aconteceu

A musa fitness Gracyanne Barbosa estaria enfrentando questões envolvendo sua saúde mental após o BBB 25, da Globo. No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Leo Dias apontou que a estrela teria desenvolvido depressão e fobia social após o confinamento .

O assunto veio à tona enquanto a atração falava sobre o batismo de Gracyanne em uma religião evangélica. "Vou contar coisas que as pessoas não sabiam e eu estava guardando, porque é uma questão pessoal. A Gracyanne saiu do Big Brother muito abalada psicologicamente, com depressão e fobia social. Naquele rodeio, eu entrevistei a Gracyanne e ela não conseguiu ficar muito tempo lá. Ela via muita gente em cima dela e ela dizia 'eu preciso sair daqui'. Logo depois, vem a notícia do cancelamento dela. Ela foi convidada para o São João da Thay, emitiram passagem, confirmou presença e ela não apareceu", disse ele.

Então, ele completou sobre o que ouviu sobre a musa fitness entre pessoas próximas. "A Gracyanne não está bem. Não está bem psicologicamente. Ela saiu do Big Brother com problemas de sociofobia. Quer dizer, ela não gosta de multidão perto dela mais. Os amigos dizem que Gracyanne está claramente deprimida", afirmou.

Gracyanne Barbosa ensina exercício para a barriga

Recentemente, Gracyanne Barbosa surpreendeu os fãs ao mostrar exercício que faz todos os dias para a região da barriga. Na ocasião, ela disse que é adepta da técnica do hipopressivo, no qual a pessoa exerce uma pressão abdominal para controlar a respiração e fazer movimentos com o músculo da região.

"Melhora para mim as dores lombares, melhora o fluxo intestinal, dizem que afina a cintura. Eu sinto que a região do abdômen fica muito mais controlada pros treinos e no dia a dia. E sinto uma melhora absurda na postura. Eu faço todo dia, de cinco a 10 minutos, pela manhã”, declarou. Confira!

