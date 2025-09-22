Schynaider Moura comove com texto de despedida após morte da filha: ‘Outro lado’

A modelo Schynaider Moura usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 22, para lamentar a morte da filha, a adolescente Anne-Marie Garnero, que faleceu aos 16 anos de idade no último domingo, 21, após sofrer uma parada cardíaca.

Em uma publicação nos stories, ela compartilhou um poema sobre a morte. “A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dèem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram”.

“Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim”, continuou o poema de Santo Agostinho.

“Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas?”

“Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho… Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi”, concluiu o texto. Ao compartilhar o texto, a modelo adicionou o nome da filha e um coração partido.

Tio lamentou a perda

Anne tinha um problema cardíaco e havia sido diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, condição que provoca aumento do coração e dificulta o bombeamento do sangue. A adolescente já precisou ser internada e, há cerca de três anos, passou por um transplante de coração.

Nas redes sociais, o tio de Anne-Marie, o empresário Álvaro Garnero, lamentou a perda na família. “Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, disse ele ao compartilhar uma foto da adolescente. O velório e o sepultamento de Anne acontecerão em São Paulo na quarta-feira, 23.

Homenagem

Em abril deste ano, Schynaider Moura compartilhou uma homenagem para a filha. “Hoje você completa 16 anos. E logo depois de um dos maiores sustos das nossas vidas. Esse último mês não foi fácil. Foram mais de 30 dias de internação e duas paradas cardíacas. Mas você — sempre tão forte — enfrentou tudo, vencendo suas batalhas, um dia após o outro”.

“É simplesmente inacreditável tudo o que você vive… e tudo o que sua alma escolheu passar nessa vida. Um transplante cardíaco. Complicações. Cuidados constantes. E ainda assim, você sorri. Ensina. Faz o tempo parar ao seu redor”.

“Você é literalmente um presente de Deus. Nos ensina a sair do piloto automático, viver com presença, valorizar todos os momentos e entender que, no fim das contas, o que realmente importa são os laços de amor, a saúde e a fé. Nada acontece por acaso. Deus sabe exatamente o que faz. Nós somos passageiros e aprendizes nessa jornada que chamamos de vida. E você é um milagre. Vivemos um milagre”.

“Sua história é inspiradora. Sua vida é única. Sua alma é divina. E eu, como sua mãe, só posso agradecer o privilégio de caminhar ao seu lado. Na verdade… não estou aqui para te ensinar. Estou aqui para aprender com você. Que sorte a minha! Que oportunidade a minha te ter como filha”.

