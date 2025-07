Scheila Carvalho e Tony Salles surgem juntos após ele não participar da festa da filha

Após os fãs perceberem a ausência de Tony Salles na festa da filha, Scheila Carvalho e o marido treinam juntos e mostram os braços musculosos

A dançarina Scheila Carvalho e o cantor Tony Salles apareceram juntos nas redes sociais nesta sexta-feira, 18. Os dois foram juntos à academia e fizeram um post nos stories do Instagram para mostrarem seus músculos.

O casal apaixonado posou lado a lado e exibiu os músculos dos braços no post. “Tá pago, bebê”, escreveram na legenda.

Esta foi a primeira aparição deles depois que os fãs perceberam que Tony não esteve na festa de aniversário da filha deles, Giullia, que completou 15 anos. Confira a explicação deles abaixo!

Explicação de Tony Salles e Scheila Carvalho

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos no dia 22 de junho e celebrou a data em grande estilo. Depois de comemorar a ocasião a bordo de um iate de luxo em Dubai, a adolescente ganhou uma festa especial em sua casa no Brasil. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos seguidores: a ausência do pai da menina.

"Cadê o Tony Salles?", quis saber um internauta. "Tava trabalhando uai.O pai trabalha todo final de semana, minha gente. As contas chegam todo mês", respondeu o artista. Scheila Carvalho também comentou a ausência do cantor.

"Cadê o marido?", escreveu outra pessoa. "Comemoramos na viagem! Essa festa foi para os amigos dela. Alguém tem que trabalhar, né, fia?", ela respondeu. "Linda festa, parabéns! Senti falta do Tony (o pai estava off)", falou outra seguidora. "Off na festa e ON nos palcos! Trabalhando, né?", rebateu a influenciadora.

