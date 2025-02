Saúde de Adriane Galisteu, festa de João Guilherme e novo affair da mãe de Virginia agitam a semana

A festa de aniversário de João Guilherme, diagnóstico de Adriane Galisteu e romance de Margareth Serrão chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o aniversário de 23 anos do ator João Guilherme, na fazenda Talismã; o novo relacionamento de Margareth Serrão (59), a mãe de Virginia Fonseca (25) e o diagnóstico da apresentadora Adriane Galisteu (51), mas não para por aí; confira tudo que rolou nos últimos dias.

No fim de semana, a propriedade do sertanejo Leonardo (61) foi palco para comemorar o aniversário de 23 anos do filho. O evento contou com uma decoração especial e reunião de amigos, familiares e até com a presença da namorada de João Guilherme, a atriz Bruna Marquezine (29).

ROMPEU O SILÊNCIO

Inclusive, a participação de Bruna Marquezine na festa deu o que falar nas redes sociais. Ela chamou a atenção por não aparecer nos vídeos e fotos dos outros convidados.Com isso, a estrela virou assunto e os internautas até suspeitaram que ela estaria fugindo dos celulares dos presentes no evento.

No entanto, João colocou um ponto final nos rumores ao compartilhar fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda. Então, Bruna aproveitou o post do amado para falar pela primeira vez sobre a viagem para Goiás. Nos comentários do post dele, a atriz disse: “Foi bom demais! Você merece”.

DEU CHANCE PARA O AMOR

Nesta semana, Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, resolveu dar uma chance ao amor e publicou uma selfie coladinha com o sanfoneiro e até se declarando para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Em conversa com a CARAS Brasil, abriu o jogo revelou há quanto tempo está se envolvendo com Danilo Nascimento: - "Estamos nos conhecendo melhor. Nosso primeiro “date” como falam atualmente, rs, foi no máximo há uns 15 dias atrás", porém ela reforça: "Ainda não é um namoro".

O QUE ELA TEM?

Adriane Galisteu voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 6, após passar férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, e precisou ir ao hospital. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a artista contou que passou mal durante a viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. Horas depois, deu detalhes do diagnóstico que recebeu.

Em seguida, contou: " E meu diagnóstico é infecção urinária alta, tem um nome que já falaram várias vezes e eu esqueci várias vezes . Freud explica", brincou ela, que foi ao hospital acompanhada do marido, Alexandre Iódice.

