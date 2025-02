Sasha Meneghel posa em clima de romance com o marido na Fazenda Talismã

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas abriu o álbum de fotos do casal durante a estadia na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo

A modelo Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas, aproveitaram o fim de semana em ótimas companhias! O casal desembarcou em Goiânia, Goiás, para celebrar o aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai do ator.

Nesta terça-feira, 4, João Lucas compartilhou em suas redes sociais alguns registros encantadores ao lado de Sasha no local. Durante a estadia, junto com outros amigos, os dois aproveitaram o pôr do sol de frente para um lago.

Esbanjando romantismo, o casal foi fotografado abraçadinhos enquanto curtiam o momento. Em dois cliques, Sasha Meneghel ainda aparece em um momento descontraído dando risada. "Meu coração todo aqui", escreveu o cantor na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal, além de elogiarem a propriedade do sertanejo Leonardo. "Que lugar lindo!", disse uma seguidora. "Postas mais fotos e vídeos dos dias que passaram na fazenda!", pediu outra. "Sonho de todo goiano passar uns dias na fazenda ao lado do nosso querido Leonardo", declarou uma terceira.

Vale lembrar que além de Sasha Meneghel e João Lucas, a atriz Bruna Marquezine também esteve na Fazenda Talismã durante o último fim de semana. Namorada de João Guilherme, a artista desembarcou em Goiânia para comemorar o aniversário do amado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

A festa de aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, compartilhou um vídeo em seus stories mostrando um pouco da decoração que foi feita para celebrar o aniversário de 23 anos de seu enteado, o ator João Guilherme, na fazenda Talismã.

Nos últimos dias, a propriedade do sertanejo foi palco para a reunião de amigos, familiares e até a namorada do herdeiro, a atriz Bruna Marquezine, e o local recebeu uma decoração especial para a celebração; confira detalhes!

Leia também: João Guilherme divide foto encantadora com o sobrinho, José Leonardo