Sarah Andrade quebra padrão de beleza e entrega vulnerabilidade: 'Sempre existiu aqui dentro'

Em entrevista para CARAS, a ex-BBB Sarah Andrade fala sobre sua transição, novos rumos na carreira e o reencontro com sua verdadeira identidade

Sarah Andrade surpreendeu os seguidores ao exibir seu novo visual nas redes sociais: cabelos cacheados e volumosos, resgatando sua identidade original antes dos alisamentos. Mas a mudança vai muito além da estética: ela marca uma fase profunda de autoconhecimento e renovação na vida da ex-BBB e influenciadora.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora abriu o coração sobre essa jornada de reconexão com sua essência, abordando sua transição capilar, vulnerabilidades e novos projetos profissionais.

“Não é uma nova Sarah. É a verdadeira que sempre existiu”

Quando questionada sobre a nova fase e que versão do seu eu está emergindo, Sarah respondeu com profundidade: "Na real… não é uma nova Sarah que tá nascendo. É a Sarah de verdade, que sempre existiu aqui dentro, mas que por muito tempo teve que se adaptar, se proteger, se moldar. Eu tô me reencontrando com uma versão minha mais livre, mais intuitiva, mais conectada com a minha essência e com a minha história."

"Talvez o público esteja acostumado com a Sarah que sempre entregou força, estratégia, inteligência emocional… mas agora vocês vão conhecer a Sarah que sente tudo, que chora, que erra, que se abraça mesmo nas partes mais vulneráveis. É uma versão mais inteira. Mais corajosa. E muito mais verdadeira."

Antes e depois de Sarah Andrade - Divulgação

Mais do que estética, um ato de coragem

Muitos ainda veem a transição capilar apenas como uma mudança no visual, mas Sarah deixou claro que, para ela, representa algo muito mais profundo: "Para mim, a transição capilar não é sobre cabelo. É sobre coragem. Sobre romper com aquilo que a gente aprendeu a vida toda que era o certo. É se olhar no espelho e decidir que você não precisa mais esconder quem você é."

"É um processo de cura, de libertação, de reencontro. A estética faz parte, claro. Mas é só a ponta do iceberg. O que vem por trás é profundo: é a reconstrução da autoestima, da identidade e da confiança em si mesma. É olhar pra minha raiz, literal e emocional, e dizer: eu honro quem eu sou", afirma.

“Minha maior vulnerabilidade foi admitir que sou vulnerável”

Reconhecida desde o BBB 21 como uma mulher estratégica e forte, Sarah revelou qual foi seu maior desafio emocional para alcançar essa nova fase:

"A minha maior vulnerabilidade foi justamente admitir que sou vulnerável. Parece simples, mas para mim foi um processo profundo. Fui criada em um ambiente onde mostrar força era regra. Vim de uma família de mulheres muito fortes, que enfrentaram o mundo com garra. E eu cresci acreditando que fraqueza era falha, que vulnerabilidade era algo para esconder."

A influenciadora diz que criou um escudo para se proteger: Por muitos anos, eu criei um escudo. Sempre tentando ser aquela pessoa que aguenta tudo, que resolve tudo, que não quebra. Mas dentro do programa comecei a me deparar com outras camadas minhas, e no pós mergulhei de vez nisso com muita terapia e estudo."

E completa: "Foi aí que comecei a me localizar de verdade, como ser humano. E entendi que não é apesar da minha vulnerabilidade que eu sou forte. É por causa dela. São essas partes que eu escondia que hoje me conectam mais com as pessoas e comigo mesma."

Livro, cursos e uma nova Sarah no palco

A transformação interna também está refletindo diretamente na vida profissional de Sarah, que anunciou novidades empolgantes para quem a acompanha: "Com certeza. Esse processo de reencontro comigo mesma também me puxou para uma nova fase profissional. Estou muito focada em fortalecer a Sarah do palco, da escuta, do conteúdo que transforma."

"Estou investindo mais na minha atuação como palestrante, como mentora e também no meu lado educacional, com cursos online voltados para comportamento humano, autoconfiança e mentalidade. Tudo que venho estudando nos últimos anos, como neurociência, PNL, desenvolvimento pessoal, agora está virando produto, serviço, entrega."

Ela finaliza entregando uma novidade: "Além disso, também comecei a escrever um livro. Vai ser um projeto muito íntimo e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Tudo isso tem muito a ver com essa mulher que estou acessando hoje: mais humana, mais consciente, e mais comprometida em ajudar outras pessoas a se reencontrarem com sua própria força."

Leia também: Sarah Andrade revela amizade com três adversários do BBB 21; saiba quem são