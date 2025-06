Sandy interrompe ano sabático por causa do pai e do tio

A cantora Sandy elege vestido vermelho para prestigiar Chitãozinho e Xororó, que são os homenageados da 32º Prêmio da Música Brasileira nesta quarta-feira, 4

A cantora Sandy, de 42 anos, é fotografada na noite desta quarta-feira, 4, no 32º Prêmio da Música Brasileira, que acontece no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. A presença da artista na ocasião também prestigia Chitãozinho e Xororó (pai e tio dela), que serão os homenageados da edição. Para o evento, ela elegou um vestido vermelho, que contrastou com o tom azul do tapete da premiação.

Com os lábios vermelhos, a aparição da cantora acontece após ela tirar um ano sabático. Em dezembro do ano passado, ela falou sobre a decisão em entrevista concedida ao F5, da Folha de São Paulo: "Estou descansando, aproveitando mais a vida, sabe? Mas confesso que estou com saudade do palco", disse na ocasião.

Confira, abaixo, o look escolhido pela cantora para a ocasião:

Sandy - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Além dela, o irmão, o cantor Junior, e sua esposa, Monica Benini, também estão no evento e apostaram em looks em tom preto. Confira!

Sandy assume namoro com Pedro Andrade

Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade. No dia 24 de maio, os dois fizeram a primeira aparição pública juntos em um evento desde o início dos boatos sobre o romance.

Sandy e Pedro foram fotografados pelos paparazzi indo a uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. De mãos dadas, a cantora chamou a atenção ao surgir usando um look vermelho enquanto o amado usava um modelo preto básico.

A cantora e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023 após 15 anos de matrimônio. Eles são pais de Theo, de 10 anos.

