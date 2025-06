Sandy fala pela primeira vez sobre relacionamento com Pedro Andrade

A cantora Sandy falou brevemente sobre seu relacionamento com o médico Pedro Andrade durante o 32º Prêmio da Música Brasileira, no Rio

A cantora Sandy marcou presença no 32º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 4. Durante a ocasião, ela falou brevemente sobre seu relacionamento com o médico Pedro Andrade.

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora comentou: “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém”, pontuou. "Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso", complementou.

O relacionamento de Sandy e Pedro Andrade

Vale lembrar que Sandy e Pedro Andrade fizeram a primeira aparição juntos em um evento no final de maio. Eles foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo.

Os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles optaram por manter a discrição com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.

Quem é Pedro Andrade?

Pedro Andrade é médico formado pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em Genômica na mesma instituição. Ele também possui pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com essa ampla formação, atende seus pacientes em um consultório em São Paulo. Recentemente, ele foi chamado de corajoso por abordar certos temas, mas reagiu dizendo que é um “bunda mole”.

