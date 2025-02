Sandy esbanja simpatia no aeroporto após apresentação no BBB 25

Após show marcante no BBB 25, a cantora Sandy chamou atenção com carisma ao ser fotografada no aeroporto; confira os registros

Depois de brilhar no Show de Quarta do BBB 25 como convidada especial, Sandy foi flagrada no aeroporto do Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, 6, enquanto se preparava para retornar a sua casa em Campinas, São Paulo. Sorridente, ela exibiu toda sua simpatia ao notar a presença dos fotógrafos e fãs.

Na quarta-feira, 5, a cantora pisou pela primeira vez na casa do BBB ao lado irmão, Junior, do pai, Xororó, e do tio, Chitãozinho. Empolgada, a artista passeou pelos cômodos do reality, guiada pelos próprios participantes, antes de subir ao palco para sua apresentação.

"Nossa, todo mundo lindo, cheiroso, arrumado... Vocês se arrumaram para o show hoje? Sabiam quem ia ser? Surpresa!", ressaltou Sandy aos brothers e sisters da edição.

Veja os registros na galeria de fotos abaixo:

Sandy agradece mensagens de aniversário e recebe carinho de ex-marido

No último dia 28, Sandy completou 42 anos e recebeu inúmeras mensagens de carinho nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a cantora fez questão de compartilhar uma foto em que aparece sozinha e agradeceu por todo o carinho.

"Inaugurando os 42 com muito amor, alegria e fé na vida. Que meus olhos estejam sempre abertos para as belezas do mundo. Recebi tantas homenagens lindas hoje, tanto carinho… Estou feliz! Obrigada a todos que, de alguma maneira, se fizeram presentes no meu dia. Amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Lucas Lima, ex-marido de Sandy, fez questão de deixar um recado. "Pensa em uma guria que merece uns três universos de coisa boa! Feliz níver", disse ele. Sandy e Lucas são pais de Theo, de dez anos.

