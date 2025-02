Sandro Rocha muda de carreira e ressignifica jornada: 'Decisão pensada e planejada'

Ator de novelas da Record, Sandro Rocha mudou de carreira e deixou o Brasil há cinco anos

Sandro Rocha (50) deixou a TV há sete anos e não se arrepende da decisão. Vivendo há cinco em Orlando, nos Estados Unidos, ele abandonou a carreira de ator para empreender no mercado imobiliário e de investimentos.

A decisão começou a ser planejada ainda em 2015, quando ele estrelava a série Plano Alto e a novela Os Dez Mandamentos, ambas da Record. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre transição de carreira, possibilidade de retornar às novelas e reflete sobre os desafios de empreender em outro País.

"Minha mudança para os Estados Unidos já estava planejada desde 2015. Eu já vinha me preparando para essa transição e só precisava cumprir meu contrato com a Record, que ia até 2018. Fiquei oito anos na emissora, mas minha decisão de morar fora já estava tomada há bastante tempo. As oportunidades no meio artístico continuavam surgindo. Até 2018, recebi convites para filmes, palestras e participações em novelas. Mas eu já havia decidido empreender e seguir novos caminhos", conta.

Rocha se uniu com grandes nomes do mercado financeiro para criar a Westland World Inc., uma plataforma inovadora que combina o setor imobiliário com a tecnologia blockchain. Apesar de ser famoso no Brasil por papéis na televisão, ele sempre empreendeu em negócios fora das câmeras.

"Desde muito jovem, tive negócios paralelos à minha carreira artística. Por exemplo, depois da Tropa de Elite, montei uma pousada em Vargem Grande, no Rio, para atender a demanda da região, que na época não tinha uma rede hoteleira estruturada. Em 2017, já me preparando para morar nos EUA, abri minha empresa e minha conta bancária empresarial. Desde então, atuo com consultoria para brasileiros que desejam investir ou imigrar para os Estados Unidos", explica.

Consolidado nos EUA, ele explica a decisão como uma oportunidade de crescimento e de apoio.

"Desde o início, minha visão era estruturar meus negócios nos Estados Unidos, onde há mais previsibilidade e segurança para empreender. O Brasil acaba não ajudando muito os empresários, mas já estamos sendo procurados por proprietários de terras e empresas para tokenizarmos. Vamos investir no Brasil também", conta.

Fora da TV, Sandro Rocha não descarta um retorno às novelas. Ele reflete sobre mudanças recentes no mercado para atores e destaca a importância de se ter uma segurança financeira além da carreira artística.

"Nunca deixei de considerar essa possibilidade. Sempre gostei de atuar e sou apaixonado pela arte. Mas sabemos que o mercado artístico mudou muito nos últimos anos. Hoje, a indústria segue uma lógica diferente, e, por isso, minhas oportunidades acabaram seguindo outros rumos", afirma.

