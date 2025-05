Sandra Annenberg mostra fotos da formatura da filha em Nova York

Após quatro anos de distância, Sandra Annenberg mostra registros encantadores da filha, Elisa Paglia, em sua formatura em Universidade de Nova York

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, formou-se na New York University. Em sua rede social a apresentadora global postou alguns registros do momento especial e encantou.

A comunicadora compartilhou um vídeo da jovem celebrando a conquista ao lado dos colegas da faculdade e em seguida postou fotos com a herdeira. Orgulhosos, os jornalistas apareceram radiantes com a garota no cenário de Nova York.

"4 anos pra chegar a este dia. 4 anos de saudades 4 anos de distância Hoje, 15 de Maio de 2025, tenho uma filha que se formou na Universidade. Olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. Sentimento de Orgulho da Vida! E que tem a Vida pela frente! @rodolfosanchesfoto obrigada pelas belas fotos!", escreveu a mãe sobre ter ficado um tempo distante da filha por conta dos estudos dela fora do Brasil.

Em outros registros em seus stories, Sandra Annenberg mostrou mais da formatura de Elisa Paglia. A jornalista compartilhou cliques delas no metrô a caminho do grande evento.

Como Sandra Annenberg e Ernesto Paglia se conheceram?

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia se conheceram quando ela chegou ao Fantástico, em 1990. Na ocasião, ela foi designada a acompanhar e aprender o com Ernesto, que lhe foi apresentado como "o melhor repórter da televisão brasileira".

Mas a jornalista recém-formada já havia chamado atenção do repórter: "Eu entrei na redação um dia, vi que tinha uma moça que era desconhecida, perguntei pra um colega: 'Quem é?', ele falou 'eu te apresento'. Eu falei 'não, não'. Aí já era.", disse Ernesto Paglia em entrevista ao Altas Horas em maio de 2013.

"Fui vendo o trabalho dele, fomos nos apaixonando, pelo convívio e pela figura, porque ele é muito divertido com todo mundo, com a equipe. Claro, rolou um clima legal", disse a jornalista em entrevista ao Que Marravilha! (GNT), em 2012. Sandra e Ernesto se casaram em 1996.

Os dois são pais de Elisa Annenberg Paglia, de 21 anos. Ela se mudou para os Estados Unidos em 2021, lugar onde estuda artes dramáticas na Universidade de Nova York.