Samuel de Assis desconstrói imagem do galã clássico: 'Cuidando das emoções'

Em entrevista à CARAS Brasil, Samuel de Assis revela o que pensa sobre rótulo de galã e reflete sobre reconhecimento

Após encantar o público como Benjamin na novela Vai na Fé (2023), da TV Globo, o ator Samuel de Assis (43) vive um momento especial em sua trajetória artística. Ele comemora o carinho dos fãs e a visibilidade conquistada com o folhetim exibido na faixa das sete, que lhe rende o rótulo de galã.

Apesar do destaque como protagonista, Samuel faz questão de refletir com maturidade sobre o título. Para ele, ser galã vai muito além da aparência. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista compartilha sua visão sobre o assunto e revela que lida com naturalidade com esse tipo de reconhecimento.

"Eu vejo isso de forma natural. Para mim, ser galã ou não é uma questão de ser reconhecido pelo meu trabalho", afirma o ator, que atualmente integra o elenco de Mania de Você (2024–2025), novela das nove, no papel do arquiteto Daniel Fischer.

Samuel amplia o significado do termo e propõe uma nova forma de enxergar o galã contemporâneo. "Sempre digo que ser galã é ser um homem que está em tratamento, cuidando das suas emoções e sentimentos — isso é ser galã, não aquele dos anos 70 ou 80", declara.

Mesmo com o sucesso e o carinho do público, ele ressalta que o verdadeiro combustível de sua jornada vai além das etiquetas. "Fico feliz por esse reconhecimento, acho bacana, mas não é isso que impulsiona o meu caminhar", completa.

Dança dos Famosos e amizade

Além do trabalho nas novelas, Samuel também se destaca por sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em entrevista anterior à CARAS, ele comenta sobre a forte amizade que desenvolve com Larissa Parison, sua professora na competição.

"Eu e a parça não conseguimos nos desgrudar. Foi um encontro de energias e ritmos. Ela me levou a um outro estágio da minha relação com a dança. E, por isso, pretendemos continuar dançando, sempre!", celebra o ator.