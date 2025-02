Sammy Sampaio escreve carta aberta ao filho Jake: 'Me salvou'

Em suas redes sociais, Sammy Sampaio aproveitou o tempo livre para escrever uma carta aberta para o filho Jake, de cinco anos

Em suas redes sociais, Sammy Sampaio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, a digital influencer relembrou alguns momentos especiais da festa de aniversário do filho Jake, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Pyong Lee.

Na legenda, a famosa escreveu uma carta aberta ao pequeno. "Carta aberta: Dessa vida, nada vamos levar. Eu me emociono todos os dias quando olho para o Jake porque me sinto honrada de viver ao lado dele. Se cuido da minha saúde hoje é porque quero ter mais tempo com ele, sem dúvidas. Com ele, e só com ele, encontrei a alegria de viver. Ninguém para para pensar nisso no dia a dia, mas é a primeira vez que estamos vivendo. Nunca fui boa em ser perfeita, na verdade acho que sempre fui boa em ser uma completa bagunça… e não posso dizer que a maternidade me ensinou a ser perfeita, organizada ou que agora eu não cometo mais erros. Mas eu posso dizer que, ser sua mãe, me deu propósito. Você me salvou", começou ela.

Em seguida, Sammy se declarou para o filho. "Obrigada por me fazer melhor todos os dias. Quando eu crescer, quero ser como você, Jake. Verdadeiro, divertido, intuitivo e muito amoroso. Você é a minha inspiração, e tem sido uma honra viver ao seu lado nos últimos cinco anos. Espero que Deus me dê pelo menos mais uns 200 anos ao seu lado porque a gente ainda tem muitas aventuras para viver juntos. Obrigada por ser meu melhor amigo, minha dupla, meu herói e alecrim dourado. Eu te amo em todas as galáxias e dimensões, para todo o sempre. (Tu vai ler isso só daqui uns 10 anos, mas está valendo)", concluiu.

Pedido de desculpa

Recentemente, Sammy Sampaio se envolveu em uma polêmica após usar as redes sociais para criticar uma atitude da professora de seu filho, Jake, fruto do antigo relacionamento com Pyong Lee. A influenciadora digital voltou a se pronunciar sobre o assunto para pedir desculpas após rumores de que a profissional teria sido despedida.

Para quem não acompanhou, tudo começou depois que o filho de Sammy e Pyong participou de uma apresentação na escola para homenagear a mãe. No entanto, o pequeno começou a chorar durante o evento e foi orientado pela professora a continuar seguindo os passos. Em seu Instagram, a influenciadora reprovou a atitude publicamente ao compartilhar um vídeo do momento.

Agora, Sammy contou que entrou em contato com a escola para saber se a professora teria sido despedida após rumores surgirem com a polêmica. Depois de confirmar que o emprego da profissional não corre nenhum risco, a influenciadora, que se separou do ilusionista em 2022, se retratou e reconheceu o erro em expor a situação nas redes sociais.

"Quando vi a notícia de que a professora teria sido demitida, até perguntei para eles e disseram que o emprego dela não correu risco em momento nenhum. A professora é uma das melhores da cidade, tem um currículo super top e isso não foi questionado em momento nenhum", disse a influenciadora digital.

"O meu sentimento como mãe de não ter gostado de alguma situação, o que, inclusive, é super comum de acontecer, não é invalidado por eu ser uma pessoa pública. Mas reconheço e sinto muito por ter aberto isso aqui e ter virado tudo que virou. A minha intenção nunca foi ofender ninguém”, completou Sammy.

Por fim, a influenciadora exaltou o trabalho da professora e garantiu que a situação foi resolvida: “A profissão mais importante do mundo, que ensina e cuida dos nossos bens mais preciosos. Pedi desculpa para escola, pedi desculpa para a professora e aqui peço desculpa até para os pais das crianças que apareceram no vídeo", finalizou.

