Samara Felippo diz ter bancado festa de 15 anos da filha: ‘Esperando o genitor’

Samara Felippo expõe falta de apoio do ex-marido e afirma que arcou sozinha com todos os custos da festa de 15 anos de sua filha, Alicia

No último sábado, 17, Samara Felippo chamou a atenção ao revelar que bancou sozinha a festa de 15 anos de sua filha, Alicia. Em um desabafo em suas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo no evento para ironizar e expor a falta de apoio financeiro de seu ex-marido e pai de suas filhas, o ex-jogador de basquete e treinador Leandrinho.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Samara divulgou um vídeo em que aparece sentada na festa enquanto toma um drink. No registro, ela demonstra impaciência e nervosismo ao mexer com força no canudo copo. Na legenda, a atriz debochou da situação: “Esperando o genitor chegar na festa que você pagou sozinha”, escreveu.

Além de publicar o registro criticando seu ex-marido, Samara Felippo também compartilhou vários cliques ao lado de suas herdeiras no evento. Vale lembrar que, além de Alicia, que mora nos Estados Unidos com Leandrinho, ela tem a caçula Lara, de 11 anos, que também é fruto de seu antigo relacionamento com o atleta.

Samara Felippo na festa de 15 anos da filha, Alicia - Reprodução/Instagram

Inclusive, essa não é a primeira vez que Samara expõe seus atritos com o ex-marido. Em suas redes sociais, ela contou que entrou na justiça para tentar resolver uma disputa com ele. Felippo quer reaver o dinheiro que deu para que eles comprassem uma casa no início do relacionamento. Porém, quando se separaram, o bem não foi partilhado.

“Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas. Ele tem tudo no nome dele nos Estados Unidos e, no Brasil, nada é feito no nome dele", Samara desabafou.

“Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!!! Começo hoje meus vídeos de DENÚNCIA!! Cheguei ao meu limite! Espero que esse vídeo alcance quem precisa ser alcançado e algo seja feito”, Samara explicou a decisão de expor o caso.

Samara Felippo dá indireta sobre pais ausentes:

Samara Felippo usou os stories para ironizar o Dia dos Pais. A artista já declarou que lida com a maternidade de forma solo em decorrência da falta do pai das meninas, Leandrinho, na rotina das meninas, já que o atleta vive nos Estados Unidos. Além da alfinetada, a atriz também refletiu sobre a necessidade de homens engajados na paternidade.