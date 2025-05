Samara Felippo abre o jogo sobre como é seu relacionamento aberto

A atriz Samara Felippo abriu o jogo sobre seu relacionamento com o humorista Elidio Sanna. Veja o que ela disse!

A atriz Samara Felippo abriu o jogo sobre seu relacionamento com o humorista Elidio Sanna. Durante participação no podcast Louva a Deusa nesta segunda-feira, 19, ela falou sobre os acordo que tem com o namorado e classificou sua união como monogâmica, mas aberta.

"Eu não acredito em fidelidade. Para mim, ninguém é fiel. Eu acho muito difícil alguém ter desejo por uma pessoa só a vida inteira. Eu acredito em lealdade", analisou a artista.

"Eu descobri isso depois, meu relacionamento é monogâmico, mas aberto", disse ela, que explicou: "Ele é afetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar [por outros], sou [apaixonada] só por ele. Mas, ninguém tá proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas eu quero beijar outras pessoas".

Em seguida, ela foi questionada sobre a possibilidade de se apaixonar por outras pessoas. "Eu não vejo isso acontecendo agora, eu queria essa bagunça com ele", brincou a artista, que afirmou que ambos não marcam encontros com outras pessoas, nem compartilham esse tipo de experiência.

"Mas, se a gente está em um lugar que bate um tesão, um desejo por outra pessoa, que não seria em relação afetiva, eu não quero saber", declarou ela. O combinado é que os dois só dividiam experiências mais íntimas, o que ainda não aconteceu.

O acordo entre eles é compartilhar apenas experiências mais íntimas, o que ainda não ocorreu. "Nunca me apaixonei por ninguém [outras pessoas], não tenho interesse, não estou aberta a isso. Mas, se beijar na boca, for gostoso, quer beijar de novo... trocou o telefone, mandou uma mensagem? Aí eu quero saber".

Quem é o namorado atual de Samara Felippo?

Humorista, Elidio Sanna cursou Física na faculdade antes de lançar carreira no meio artístico e ganhar fama como integrante dos Barbixas. De acordo com o site do grupo de comédia, em 2004, ele criou o Barbixas em parceria com Anderson Bizzochi e Daniel Nascimento, com quem já se apresentou em mais de 80 cidades da América Latina e da Europa. Além de trabalhar nos palcos e com um canal no YouTube, o trio também participou de filmes da Pixar como dubladores de dinossauros e focas.

