Saiury Carvalho fala de relacionamento abusivo e comparação a Cíntia Chagas: 'Inspira'

Saiury Carvalho tem um conteúdo voltado para beleza, estilo de vida e também uma história de superação ao sair de um relacionamento abusivo. Modelo e nutricionista, ela eliminou nove quilos com um programa alimentar que montou para si. Em entrevista à CARAS Brasil, Saiury falou sobre trajetória e comparações que recebe por ser parecida com a comunicadora Cíntia Chagas.

Alerta

Saiury contou que, durante muito tempo, acreditou que "amor era sinônimo de dor" por se envolver em relacionamentos nada saudáveis: "Vivi momentos escuros, onde me perdi de mim mesma. Duvidei do meu valor, da minha capacidade e até mesmo da minha força. Foi um processo doloroso perceber que aquilo não era amor, que eu merecia muito mais. E, acima de tudo, foi um desafio imenso encontrar coragem para sair desses ciclos e me reconstruir.Esses relacionamentos me fizeram olhar para dentro, entender minhas feridas, me curar e me redescobrir. Me ensinaram a dizer “não”, a colocar limites e a reconhecer o que eu aceito e o que nunca mais vou aceitar."

Para ela, passada toda a vivência negativa, ela sente que tem uma missão de influenciar mulheres a saírem desse ciclo: "Já fui calada, desacreditada, invisível. Mas hoje escolho ser voz, presença e luz. Quero ser inspiração não apenas pela mulher que sou hoje, mas também pelas batalhas que enfrentei em silêncio".

Comparações

Cíntia Chagas, que recentemente conversou com a CARAS sobre violência doméstica, e Saiury Carvalho são comparadas por se parecerem fisicamente. Além da parte física, ambas sofreram com relacionamento abusivo. Sobre isto, a modelo afirma: "Me sinto verdadeiramente feliz e lisonjeada com essa comparação, porque admiro profundamente a mulher que ela é. A Cíntia é uma mulher incrível e com uma presença que inspira. A forma que ela se expressa, é algo que eu realmente admiro e tento levar como referência. E o mais curioso é que, por trás da imagem pública, descobri que ela também viveu um relacionamento abusivo. Quando li sobre sua história, me emocionei, porque me vi em muitas das situações pelas quais ela passou."

Processo de emagrecimento

Por fim, ela também é nutricionista e revelou um pouco do processo de perda de peso com um cardápio que montou para si. Ela conta que se baseou em uma rotina hiperproteica, aumento a ingestão de proteínas e manteve quantidades de gorduras de forma normal, partindo do princípio do equilíbrio. Carvalho também diminuiu as calorias ingeridas no dia e alinhou com exercícios físicos e consumo de suplementos, como ômega 3:

"Desde que entrei para o mundo da moda, entendi que o corpo acaba se tornando uma ferramenta de trabalho. Existe uma cobrança silenciosa e muitas vezes explícita para que estejamos dentro de determinados padrões estéticos. A sociedade impõe, o mercado reforça, e nós, mulheres, somos levadas a acreditar que precisamos caber em moldes para sermos aceitas. Quando decidi me preparar fisicamente para estar dentro desses padrões, sabia que faria isso com responsabilidade. Não queria me colocar em dietas restritivas, loucuras alimentares ou qualquer estratégia que prejudicasse a minha saúde. Por isso, montei uma dieta qualitativa, saudável e equilibrada, e o mais importante, escutando o que meu corpo precisava".